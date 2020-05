Cuando el sentimiento no nos atraviesa del todo la pantalla

Domingo 24 de mayo de 2020

“Batallar el aislamiento vincular”. Una rima desprendida de la Red Nacional de Teatro Comunitario y que resuena con melodía y sentido consciente. Trata de mantener una postura respetuosa frente a las políticas sanitarias impuestas respecto al aislamiento social. Y al mismo tiempo intenta sostener vínculos y un estrecho contacto humano, en medio de la pandemia.

A poco más de dos meses de haber comenzado la cuarentena social preventiva y obligatoria, el mundo parece estar conectado a través de las pantallas. La tecnología permite que las relaciones sociales sigan en vigencia. Pero de una manera muy diferente. Y en medio de todo, el factor humano. Un ser que razona, sociabiliza y sobre todo, siente.

En este marco, el arte se presenta como ese espacio en el que podemos dejar un poco de lado a la razón, ese lugar en el que la realidad se transforma. No obstante, qué pasa cuando esa vía de escape debe adaptarse a nuevos modos, nuevas formas.

Trabajadores de diversas ramas artísticas se volcaron a las redes sociales para sostener un vínculo estrecho con sus seguidores durante el contexto de encierro y, de esa manera, amenizar también la cuarentena de los que pasan sus días en casa. Las alternativas de streaming y el intercambio en las redes sociales nos permiten mantener un vínculo, sí. Empero, son opciones paliativas al contexto y no pueden sustituir a la experiencia directa.

“La interacción con el público es fundamental para nosotros. Uno escucha las risas, aplausos, bullicios cuando algo no les gusta o también cuando están de acuerdo con lo que planteamos en nuestra función. Hoy, a través de las plataformas, la interacción se sigue dando, pero de una manera muy distinta”, reflexionó Sara Motta, directora artística del Galpón de la Murga de la Estación.

“Leemos el ‘jajaja’, en los comentarios de los videos en vivo. Pero no es lo mismo que escucharlos reír y eso nos da un poco de nostalgia”, continuó. A su vez, haciendo hincapié en que esta nueva interacción modifica las sensaciones desde ambas partes, acotó: “La piel de gallina que se siente unos minutos antes de entrar en escena; la conexión visual con aquellos que se sienten representados con lo que interpretás; el lagrimón del que se emociona al conectar estrechamente con tu interpretación; eso es único. Y no sucede con las pantallas de por medio”.

El grupo defiende la tarea de propiciar el arte como un derecho común y accesible a todos. Y hoy, “como grupo de teatro comunitario, se nos abren abanicos de incertidumbre. Está difícil la situación. Nosotros trabajamos e intervenimos en el espacio público, en los barrios, y hoy no sabemos si con las alternativas que tenemos a nuestro alcance estamos llegando a todos los que queremos”, explicó Motta.

“Nuestros talleres están cerrados, las actividades que podríamos desarrollar en los barrios no se pueden hacer. Entonces se vuelve todo un poco más difícil. De igual manera, entendemos, comprendemos y aceptamos la situación y las medidas que se tomaron en relación a esto, porque justamente siempre intentamos generar conciencia colectiva”, continuó la directora del espacio que continúa realizando actividades internas, para quienes son parte del grupo, así como también propuestas externas, para compartir un momento de ocio con quienes están en casa.

“En las redes no se siente ese feedback con el público que sí se da en los shows presenciales. En el vivo por redes no tenés ese termómetro que te mide si las personas la están pasando bien o no con tu espectáculo”, coincidió el standapero Ezequiel González. De todas formas, aseguró que el contexto de cuarentena propició una oportunidad para que los artistas se las ingenien para llegar al público de otra manera. “La exigencia del artista está en cómo buscarle la vuelta para llegar al espectador. En mi caso, hacer reír a la gente”, agregó, al tiempo que consideró que con la vuelta, los shows seguramente tendrán un tinte diferente: “Cuando todo se reactive lentamente fuera de las redes, seguro va a ser muy distinto”.



Volver a los escenarios

En la misma línea, Alejandro Gutiérrez, productor y responsable de la agencia de comunicación Ocio Noble, destacó que el panorama actual no se muestra muy alentador respecto a la reactivación del sector, puesto que la situación depende al avance y evolución positiva del contexto actual.

“En distintos países se están diseñando protocolos para cuando sea factible la vuelta de recitales, espectáculos, teatro, shows y demás eventos”, esbozó. “Seguramente se deberá reducir la cantidad de espectadores y se sectorizarán espacios para evitar el amontonamiento de personas, entre otras tantas medidas sanitarias”, dijo dejando entrever que la vuelta de estos eventos también será diferente a lo que estamos acostumbrados.

En lo que respecta a las actuales alternativas resumió que, más allá de que la tecnología facilita la comunicación, la interacción social se anuncia con nuevos modos. Y en el medio, muchas sensaciones se van difuminando.

“No se da el contacto desde la experiencia, la vivencia, la sociabilidad. Sentir es algo que está en nuestra esencia y no se transmite a través de una pantalla”, recalcó al tiempo que puso especial hincapié en que la atención es otro factor que atraviesa modificaciones: “Las transmisiones streaming u on demand generan expectativas distintas, puesto que todos saben que pueden programar cuándo mirar el producto, pausarlo, rebobinarlo en caso de perder el hilo o incluso verlo por partes. Entonces, esa sensación de fijar una especial atención a un acontecimiento irrepetible se está estropeando”, alegó.

Lo cierto es que el panorama actual pone a prueba cada hábito, cada sensación, cada experiencia humana. Y, al parecer, la clave está en no dejar automatizar cada vivencia al punto que se esfume la esencia misma del ser humano: la habilidad de sentir.