Cuadrilátero integrado

Miércoles 8 de enero de 2020

De la mano del pugilista misionero Cristian Ludi, la Academia Coliseum Box de Posadas puso en marcha ayer un novedoso proyecto que apunta a iniciar a niños y mujeres en el boxeo.

El objetivo de esta iniciativa es poder brindar una oportunidad a los más chicos a incursionar en el mundo del boxeo desde los primeros años y también a las mujeres que quieren tener un espacio exclusivo para llevar a cabo esta disciplina deportiva, que se destaca por lo completo que son sus entrenamientos, además de otros atributos.

En este contexto, Cristian ‘El Demonio’ Ludi puso en marcha el proyecto junto con Anahí Blanchard y Lorena Álvez, quienes estarán a cargo de las clases para niños y mujeres, respectivamente. “Decidimos lanzar este proyecto de boxeo exclusivo para niños y para mujeres. Tenemos clases mixtas, pero queremos enfocar en grupos exclusivos para niños y mujeres con sus respectivas instructoras”, relató Cristian Ludi, quien el año pasado comenzó su trayectoria dentro del campo rentado.

El boxeador de 25 años decidió desarrollar su carrera con una promotora de Buenos Aires y es por eso que aún no tiene peleas dentro de la provincia. Los dos combates realizados fuera de Misiones los ganó por nocaut y tiene propuestas para presentarse a nivel internacional este año. Sin embargo, además de su carrera profesional Ludi apuesta por su academia de boxeo y es por eso que sumó esta nueva propuesta junto a Lorena y Anahí.

“Lorena es una de mis primeras alumnas y la verdad es que se esforzó mucho, confío mucho en ella. Creo que las mujeres están derribando barreras en las sociedad y está bueno esto de darles su propio espacio”, explicó Ludi.

Lorena Alvez, por su parte, manifestó que “supongo que habrá muchas mujeres que se pueden sentir más cómodas entrenando exclusivamente con chicas. El boxeo te da mucha más confianza y te hace sentir más libre. Una mujer que practica boxeo también se siente más segura cuando anda por la calle”, destacó.

La instructora que también sumó a su pequeño hijo a la disciplina habló sobre su experiencia persona, que comenzó hace exactamente un año.

“Yo cuando empecé era la única mujer con todos los varones, pero mis compañeros me hicieron sentir cómoda desde un primer momento. Entiendo que no a todas las mujeres les pasa lo mismo. Apostamos al boxeo femenino porque sabemos que a las mujeres les gusta. Te sentís más confiada, te ayuda a no estar estresada y a sentirte más segura en la calle”, remarcó.

Además, invitó a las chicas que quieran sumarse a las clases que se realizan los martes y jueves a las 19.30 en el gimnasio Life, ubicado sobre la avenida Maipú al 1736 de la ciudad de Posadas. “Les digo que se animen. Yo la primera clase fui un desastre, pero le metí muchas ganas y me sirvió muchísimo, por eso le recomiendo a todos”.

Por otra parte, Ludi explicó qué fue lo que lo motivó para llevar adelante este proyecto. “Este proyecto lo vi en Buenos Aires y me propusieron traerlo a la provincia. A veces pienso que si cuando yo era chico hubiese tenido una posibilidad de este tipo muchas cosas serían distintas. Por eso quiero brindar esa oportunidad no sólo a los niños, sino también a las mujeres. A mí el boxeo me cambió la vida. Es un deporte que deja muchas enseñanzas en cuanto a la disciplina, el respeto. Es lo que tratamos de inculcar a todos los alumnos”. explicó.

En cuanto a su carrera profesional, Ludi adelantó que tenía la invitación para realizar una pelea en Chile, pero la gente que lo maneja prefirió dejar pasar esta chance.

De todos modos, mañana viajará a Buenos Aires para definir cuáles son los pasos a seguir en esta temporada 2020 que recién arranca. “Quiero cuidar mi carrera, hacer bien las cosas. La gente que me maneja me dijo que todavía no era el momento para ir a pelear afuera así que dije que no a una propuesta para ir pelear en Chile en febrero”, contó.

Y cerró con un mensaje para los representantes del boxeo misionero. “Creo que es momento de unirse entre toda la gente del boxeo para impulsar el crecimiento de la actividad. Nosotros somos el futuro, tenemos que pensar y actuar diferente”, finalizó.