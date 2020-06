Cruzan mercaderías por varios caminos internos en Irigoyen

Domingo 21 de junio de 2020





Los productos

Bernardo de Irigoyen y San Antonio, por las mismas características de la zona, siempre estuvieron marcadas por prácticas ilegales propias de zonas de frontera como el contrabando de diversos productos. Ello va mutando las operaciones según las circunstancias y los controles. Ante la rigurosidad de los controles de frontera en el marco del avance del coronavirus, se vuelve más complicado para quienes se dedican a la actividad ilegal pero de todas maneras se ingenian para llevar a cabo su cometido.Por mucho tiempo uno de los productos más contrabandeados en la zona de Irigoyen fue el pollo brasileño que incluso se transportaba a otras localidades misioneras para su reventa. Hoy, los costos no les favorece a los que hacen ese negocio ilegal pero hay otros productos que a diario están ingresando al país burlando los controles, tanto en grandes proporciones o ciudadanos de a pie que pasan de manera ilegal a Brasil a realizar compras diarias o para la semana.Esta práctica es posible debido a que en muchos casos no se hacen las denuncias correspondientes por temor a represalias o simplemente hay vecinos que conocen las operaciones ilegales pero no se quieren involucrar como pasó en el caso de un relevamiento que realizó este diario en la zona.Muchos brindaron datos interesantes pero pidieron reserva de sus nombres. También están los que se ganan unos pesos diarios, pasando mercaderías de un lado al otro de la frontera o tienen familiares que lo hacen. A ello se suma, el lugareño que mediante el cobro de interesantes sumas de dinero permiten el paso ilegal por sus chacras o hasta les permite a grandes contrabandistas guardar mercadería en sus casas o galpones; esto significa que de salir bien las operaciones son muchos los beneficiados.En la mayoría de los casos, ello se produce en los límites con Brasil. Más de 30 kilómetros son de zona rural y divididos por un pequeño caudal de agua de los ríos Pepirí Guazú y San Antonio y a sus márgenes, hay chacras con caminos internos que hasta se puede pasar con vehículos de un lado al otro de la frontera, pero al ser propiedades privadas las fuerzas federales no pueden custodiar esos lugares. Por lo que se pudo revelar, por ahí pasan mercaderías tanto de a pie, a caballo, en motos y hasta vehículos de gran porte.Actualmente según lo que pudo averiguar este medio, los productos que están ingresando de Brasil en grandes cantidades incluso para reventa son: arroz, azúcar, fiambres y embutidos; todos, productos preferidos por los argentinos y que con los precios actuales son más baratos en Brasil.Ingresan además, algunos insumos agropecuarios y en muchos casos, materiales de construcción, electrónicos, electrodomésticos y juguetes, como quedó demostrado al ser incautados por personal de Gendarmería en varios procedimientos.En una anterior charla de este matutino con el comandante principal de Gendarmería Nacional Gustavo Quintana, responsable del Escuadrón 12, detalló que en Irigoyen y toda su zona de responsabilidad, se viene realizando “un arduo trabajo con todo el personal disponible de nuestro escuadrón y llegaron también algunos refuerzos, pero sabemos que es una frontera muy difícil de controlar porque lamentablemente la gente que es irresponsable va a tratar de pasar la frontera de manera ilegal, aun sabiendo de los controles".Añadió entonces, “nosotros estamos tratando de impedir eso; pero acá pasa por un tema de responsabilidad y conciencia de cada uno, durante este período de cuarentena fueron muchísimas las actuaciones de la fuerza con personas que intentaron pasar la frontera; además hubo secuestros de gran cantidad de mercaderías que se las ingeniaron para pasar de contrabando, también hay vehículos secuestrados, que fueron utilizados para las estas prácticas ilegales ”.Uno de los productos más contrabandeados por la zona hacia Brasil, en la actualidad, es el vino argentino y sobre todo de primeras marcas. También en los últimos meses, las fuerzas federales de Brasil vienen secuestrando gran cantidad de aceite de oliva, desodorantes y zapatillas de marcas.