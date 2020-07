Cruces entre el gobierno y la oposición por la Justicia

Jueves 23 de julio de 2020

La iniciativa del gobierno de revisar el traslado de diez jueces, la mayoría de ellos realizados durante el macrismo, será eje de un debate con la oposición en la próxima reunión del Consejo de la Magistratura.En medio de la anunciada reforma judicial y la intención de analizar la ampliación de la Corte Suprema, el gobierno reclamó formalmente una revisión sobre el traslado de diez jueces.Uno de los representantes de la oposición en la Magistratura, el diputado Pablo Tonelli, sostuvo que “el planteo es uno más de los embates contra la justicia independiente que está llevando adelante el oficialismo”.En el marco de la paridad que habría en la Magistratura entre oficialismo y oposición sobre este tema, todas las miradas se posarán sobre la diputada Graciela Camaño, de Alternativa Federal, el espacio que lidera Roberto Lavagna, titular de la comisión que debe tratar el tema.Camaño criticó las decisiones que tomó el Consejo de la Magistratura durante el gobierno anterior, aunque advirtió: “Acá no vamos a hacer nada para favorecer a nadie. No soy macrista ni kirchnerista. No están aliados con mi presidencia para meter jueces amigos. Estamos intentando tener reglas claras”.Si el Consejo de la Magistratura encuentra fallas en esos traslados, tendría dos alternativas: pedirle opinión a la Corte Suprema o elevar un pronunciamiento al Ejecutivo para que eventualmente envíe los nombres al Senado y allí definir si se aprueban.Sobre los traslados que se hicieron durante la gestión del macrismo, Tonelli aseguró: “Se ajustan a las pautas de las acordadas de la Corte Suprema. Si alguien creyera que hay algo irregular, la única manera de dar marcha atrás es hacer un planteo judicial y solo se pueden dejar sin efecto de esa manera porque son decisiones firmes que fueron tomadas por el Poder Ejecutivo, son actos administrativos que han generado efectos”.