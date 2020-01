Cruces entre EE.UU. e Irán por la caída del avión ucraniano

Sábado 11 de enero de 2020

Estados Unidos prometió “medidas apropiadas” ayer como respuesta a su conclusión de que un misil iraní fue responsable del derribamiento de un avión ucraniano en las afueras de Teherán, mientras el gobierno iraní negaba su participación en el incidente que mató a todas las 176 personas a bordo.

El secretario de Estado Mike Pompeo se convirtió en el funcionario de mayor nivel de Estados Unidos en directamente culpar a Irán, después de que los líderes canadiense, australiano y británico sacaran conclusiones similares de su inteligencia el jueves.

“Sí, creemos que es probable que el avión fuera derribado por un misil iraní”, dijo.

Pompeo apuntó que la investigación del accidente continuaría y que una vez que concluyera confiaba “en que nosotros y el mundo tomarán medidas apropiadas como respuesta”.

Los líderes dijeron que el avión parecía haber sido accidentalmente impactado por un misil tierra-aire.Ayer por la mañana, Irán negó las acusaciones de Occidente de que uno de sus propios misiles derribó al avión la mañana del miércoles en las afueras de Teherán, horas después de que el país lanzara alrededor de una docena de misiles balísticos contra dos bases de Estados Unidos en Irak para vengar la muerte de su general de mayor rango en un ataque dirigido de Washington la semana pasada.

“Lo que es obvio para nosotros, y lo podemos decir con certeza, es que ningún misil alcanzó el avión”, afirmó Ali Abedzadeh, director del departamento nacional de aviación iraní, en una conferencia de prensa.

“Si ellos están realmente seguros, deberían mostrar sus hallazgos al mundo” de acuerdo con los estándares internacionales, agregó. Recuperar los datos de las llamadas cajas negras del avión (dos dispositivos de color naranja brillante que almacenan los datos de vuelo y las conversaciones de cabina) podría tomar más de un mes, y el conjunto de la pesquisa podría alargarse hasta el próximo año, apuntó Hassan Rezaeifar, director del equipo de investigación iraní.

El ataque a las bases iraquíes no causó víctimas mortales, lo que elevó la esperanza de que el enfrentamiento por el asesinato del general Qassem Soleimani pudiese terminar de forma relativamente pacífica. Pero Teherán ha enviado señales contradictorias sobre si da por completadas sus represalias.Si Estados Unidos o Canadá presentaran evidencia incuestionable de que el aparato operado por la aerolínea ucraniana Ukrainian International Airlines fue derribado por Irán, aunque fuese de forma no intencionada, esto podría tener un dramático impacto en la opinión pública local.



Un tema sensible en Irán

Los iraníes mostraron su apoyo al liderazgo tras el asesinato de Soleimani el pasado viernes, y cientos de miles de personas participaron en actos fúnebres en su honor en varias ciudades en una muestra de unidad y dolor sin precedentes.Pero la herida por la represión gubernamental de las masivas protestas registradas a finales del año, por una crisis económica agravada por las sanciones impuestas por Washington, sigue abierta.

Estas fisuras podrían volver a manifestarse si las autoridades iraníes aparecen como las responsables de la muerte de 176 personas, en su mayoría iraníes o con doble nacionalidad canadiense e iraní.

Irán todavía señala al derribamiento accidental de un avión de pasajeros iraní por parte de las fuerzas estadounidenses en 1988 (donde murieron todas las 290 personas a bordo) como prueba de la hostilidad estadounidense. Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña dijeron el jueves que era “sumamente probable” que el avión hubiese sido derribado por Irán, y Washington señaló además que el aparato podría haber sido identificado erróneamente como una amenaza.





Trump impuso nuevas sanciones El presidente estadounidense Donald Trump anunció ayer nuevas sanciones a Irán en represalia por el ataque con misiles iraníes a dos bases estadounidenses en Irak. El secretario de Estado, Mike Pompeo, y el del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmaron que las sanciones pesan sobre ocho funcionarios iraníes acusados de “desestabilizar” el Medio Oriente y de preparar el ataque con misiles ocurrido el martes. Mnuchin dijo que Trump emitirá un decreto de sanciones a toda persona ocupada en los sectores textil, de la construcción, la manufactura o la minería iraníes. Habrá otras sancionespara los sectores del acero y el hierro. ”Como resultado de estas medidas, bloquearemos miles de millones de dólares de apoyo al régimen iran픝, dijo Mnuchin.

Funcionarios estadounidenses no especificaron qué inteligencia tenían que señalara a un misil iraní, que se cree que fue lanzado por el sistema ruso Tor, conocido en la Otan como el SA-15. Sin embargo, reconocieron la existencia de satélites y otros sensores en la región, así como la probabilidad de intercepciones en la comunicación y otra inteligencia similar.

Habrían limpiado el lugar con topadoras

El lugar donde se estrelló el avión ucraniano cerca de la capital iraní ha sido limpiado en las últimas horas. Distintos medios difundieron imágenes de topadoras removiendo los restos del Boeing 737-800 que se estrelló el miércoles con 176 personas a bordo, tras ser derribado “accidentalmente” por un misil iraní, según fuentes de inteligencia de distintos países”.

La noticia se conoció al mismo tiempo que crecen los reclamos de la comunidad internacional hacia las autoridades iraníes, para que realicen una investigación transparente del desastre. También la falta de seguridad en la zona de los hechos ha suscitado preocupación sobre la credibilidad de la pesquisa, ya que decenas de personas fueron vistas saqueando restos del fuselaje y del motor, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad.

El procedimiento estándar en tragedias de esta naturaleza es completamente diferente. Los forenses de las principales organizaciones de investigación examinan los restos en el lugar antes de llevarlos a otra parte, ya que su ubicación puede ayudar a comprender lo que pasó. Si llegan investigadores de otros países ya no podrán inspeccionar la zona como deberían.

La televisión estatal iraní mostró este viernes imágenes que serían de las dos cajas negras recuperadas del avión ucraniano.