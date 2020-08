Crucero fue sancionado por la Fifa y se defiende

Martes 4 de agosto de 2020

Grande fue la sorpresa ayer cuando los medios nacionales se hicieron eco de una demanda por parte del Eldense, de la tercera división de España, al club Crucero del Norte por los derechos de formación del jugador Mariano Gancedo y en consecuencia nada menos que la Fifa sancionó al club misionero con la prohibición de sumar jugadores hasta que no se resuelva el reclamo por una deuda de 4.500 dólares, unos 350.000 pesos.Desde la entidad de Garupá, que milita en el torneo Federal A, el vicepresidente Dardo Romero explicó que Gancedo “estuvo desde los 12 a los 19 años en las inferiores de Boca y se fue a España, por eso el derecho de formación de última podría ser de Boca en el caso que nos reclamara y hasta podríamos decir que puede llegar a tener razón, pero este club no; pero hasta tengo entendido que los reclamos de derecho de formación entre clubes argentinos no existen, sólo cuando incluye a clubes del exterior”.El lateral izquierdo jugó en el equipo misionero desde principios del 2019 hasta mediados de ese año y el Eldense le reclama al Colectivero esa alta suma de dólares por el jugador, hoy de 22 años, que jugó pocos partidos usando la camiseta amarilla.“Nosotros ya sabíamos desde hace dos semanas sobre el reclamo, pero no entendíamos nada porque él -Gancedo- de Boca se fue a Eldense, vino acá y después no sé a dónde se fue. Acá llegó en enero del año pasado y en mayo se fue porque el torneo terminó antes para nosotros. Él estuvo un año nomás en ese club de España... es raro el reclamo de ellos”, reflexionó Romero.Por lo pronto, hasta que no se resuelva el conflicto, el club fundado el 28 de junio del 2003 no podrá sumar futbolistas a su plantel para el próximo torneo, que todavía no tiene fecha de comienzo por la pandemia del coronavirus.Pese a la noticia que se replicó fuerte en el mundo del fútbol de ascenso, Romero se mostró optimista, ya que afirmó haber hablado con Juan Pablo Beacon, asesor legal del Consejo Federal de la AFA.“Me dijo que me quede tranquilo porque teníamos fecha libre hasta el 21 de julio para pagar lo que ellos reclaman y le dije que nosotros no íbamos a pagar por dos motivos: el primero, porque es un reclamo injusto y lo otro, que no tenemos esa plata y ahí me respondieron que no hay problema, que cuando se levante la cuarentena y en AFA se empiecen a trabajar normalmente, que vaya a Buenos Aires, lleve los papeles y vamos a solucionar”.Y añadió que “no corresponde el reclamo porque ni le compramos el jugador ni le vendimos. Él vino libre, le hicimos contrato del Federal A por un año y medio, pero estuvo seis meses y se fue, tenemos todos los papeles; y por otro lado, si Fifa te inhibe -para fichar jugadores-, tiene que pedirle información a AFA, porque todos los pases pasan por ahí... es raro todo”.Finalmente, Romero explicó que desde AFA también le adelantaron que “en caso de que empiece el torneo y no podemos pagar, vamos a poder incorporar jugadores, pero sólo argentinos, no internacionales, para no meter a Fifa”.