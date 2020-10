Crucero bajó las persianas - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020

Por Cristian Avellaneda deportes@elterritorio.com.ar

Lo que fue un rumor que cobró fuerza en las últimas dos semanas terminó por convertirse en noticia ayer por la tarde. Finalmente Crucero decidió bajarse del actual torneo Federal A, con fecha de reactivación para finales de noviembre.El pasado martes, el Consejo Federal y los clubes que componen la tercera categoría del fútbol argentino definieron, mediante reunión virtual, que el torneo interrumpido en marzo volvería a reactivarse el 22 o 29 de noviembre con formato a definir a fin de mes y la participación de todos los clubes.Muchos esperaban un torneo reducido para definir los ascensos, pero el Consejo Federal decidió darle la oportunidad a todos por igual, algo que sorprendió a muchos, como fue el caso de la dirigencia del Colectivero.La idea de no participar en lo que quedaba del Federal A ya se amasaba hace al menos tres meses atrás, cuando los contratos de varios jugadores expiraron y las crisis obligó a recortar gastos. Pero este punto hizo repensar la cuestión.Igualmente, el Consejo Federal entendió la realidad económica y permitió bajarse a los clubes que no quieran participar, “siempre y cuando lo confirmaran en un plazo coherente (semana venidera)”. De cumplir esto, el equipo en cuestión no sufriría sanciones y tampoco perdería la plaza.Así las cosas, Crucero decidió presentar, ayer por la tarde, una nota en el Consejo Federal solicitando formalmente no participar de la finalización del torneo, convirtiéndose así en el primer club en bajarse de la pelea por el ascenso en esta temporada.“La decisión de la comisión directiva se fundamenta en varios factores. A la dedicada situación económica por el retiro de los sponsors y la imposibilidad de recabar en los últimos meses por la ausencia de competencia, se suma el acuerdo al que arribó el club Crucero de ceder todas sus instalaciones al Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, para ocupar el sector de cabañas y otros espacios como ‘Hotel-Salud’”, remarca la nota.“Las autoridades sanitarias de Misiones eligieron el complejo del club para aislar pacientes contagiados con Covid-19 y durante la pandemia, ya se alojaron más de 4 mil pacientes de diferentes puntos del país, quienes, al ingresar a la provincia, dieron positivo para coronavirus”, agrega.“Si bien el status epidemiológico de Misiones permite el desarrollo de varias actividades económicas, el aglomeramiento de personas y las reuniones clandestinas derivaron en el aumento de casos en los últimos días y, por consiguiente, el incremento de números de aislados que son derivados al club”.“Solicitamos que nos excluyan de la definición del torneo, sin que esto implique un perjuicio deportivo y económico para la institución, siempre bajo las decisiones del Comité Ejecutivo del Consejo Federal”, cierra el comunicado.Ahora sólo resta la formalidad del Consejo Federal para el ok definitivo, algo que se dará en las próximas horas. “No es la mejor decisión, pero es la acertada. A veces hay que dar unos pasos hacia atrás para tomar impulso”, aseguró el manager Dardo Romero.El Colectivero, entonces, ya le apunta a la próxima temporada con plantel a reestructurar y una base canterana importante. Será borrón y cuenta nueva.