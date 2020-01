Críticas para la Fifa por el cargo de Macri

Miércoles 29 de enero de 2020

Rodolfo D’Onofrio y Marcelo Tinelli fueron muy duros con la Fifa luego de que el organismo mundial designara a Mauricio Macri como presidente ejecutivo de su Fundación.

Con duras publicaciones en sus cuentas de Twitter, los presidentes de River y San Lorenzo, respectivamente, calificaron como “lamentable” la decisión del órgano que rige el fútbol mundial de elegir al ex mandatario de Argentina al frente de la organización creada en 2018 y que se encarga de impulsar diversas acciones benéficas alrededor del mundo.

“Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, mas de 50% de pobreza... enemigo de las sociedades civiles en el fútbol... y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundación Fifa”, escribió Rodolfo D’Onofrio en su cuenta de la red social.

Otro presidente que habló sobre el nombramiento de Macri fue el flamante mandatario de Boca, Jorge Amor Ameal, que en diálogo con Radio Continental sostuvo: “La AFA está adherida a la Fifa, el presidente de Fifa tendría que haber consultado con todos los clubes para que nosotros tomemos una decisión. No estoy de acuerdo para nada con el nombramiento. Los dirigentes políticos tienen que hacer política y los dirigentes deportivos dedicarnos a los clubes, como lo hacemos. No se pueden mezclar las cosas y me parece que la Fifa no es un premio consuelo”.

También se expidió al respecto la Superliga Argentina de Fútbol, como entidad que regula el campeonato de Primera División. “La SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación Fifa, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo”, expresó el organismo en su cuenta oficial de Twitter.

Macri, por su parte, se mostró orgulloso de haber sido elegido para ese rol: “Es un honor y una satisfacción enorme haber sido designado presidente ejecutivo de la Fundación Fifa”, tuiteó el ex mandatario argentino, quien se encuentra de vacaciones.