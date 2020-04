Cristina Pérez se separó de su novio empresario

Domingo 19 de abril de 2020

En esta especie de necesidad de enmarcar los acciones a los contextos, de hablar de hechos inaugurales o concluyentes, podría decirse que la cuarentena total que rige en la Argentina desde el 20 de marzo acaba de registrar su primera ruptura amorosa dentro del mundo de las celebridades. Con Laurita Fernández y Nicolás Cabré todavía envueltos en mensajes encriptados y rumores de crisis, es Cristina Pérez la protagonista de este hecho: ya no está más junto al empresario Marcos Yoel Freue, asegura el sitio Teleshow.La conductora de Telefe Noticias comunicó la ruptura en el ciclo Confesiones que lidera en Radio Mitre. Allí contó el viernes, que la semana no le había resultado sencilla. Y todo tenía que ver con la separación. “Uno sabe que los amores tienen un ciclo -explicó-. Ese ciclo puede durar 10, 20, 50 años. O menos. Pero no hay que vivir ese momento como un fracaso”.En ese sentido, y pese a estas horas difíciles de las cuales habló, Cristina aseguró que se encuentra bien.Y a la vez que dijo no arrepentirse de la decisión tomada (alejarse del empresario textil con quien compartía sus días desde junio de 2019).Acerca de las razones: “Tiene que ver con los proyectos personales de cada uno, que a veces hacen eclosión en la vida”.En diálogo con su compañero Fernández Díaz -confesional, sin dudas, haciendo honor al nombre del programa-, concluyó su anuncio mostrándose inclaudicable con sus sentimientos, con la apuesta sentimental: “Nunca dejo de atreverme al amor porque nos mejora, nos transforma y nos hace valientes. Uno tiene que estar anhelante del amor. Siempre”.Ante la consulta de Teleshow, Cristina prefirió no ahonda más en el tema, al tiempo que en el Instagram de Yoel Freue todavía se encuentran las fotos compartidas de aquellos días felices. En el de ella, no hay mención alguna a la ruptura.Cuando en el otoño del año pasado Cristina hacía público su romance con Freue, echó por tierra los rumores que durante mucho tiempo la vincularon con Rodolfo Barili, su pareja televisiva en el noticiero de Telefe.