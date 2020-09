Cristina: “La toma de tierras no es una cuestión populista” - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020

La vicepresidenta Cristina Fernández De Kirchner se refirió a la toma de tierras para vivienda y descartó que se trate de “una cuestión populista”. Al mismo tiempo, pidió “debatir en serio” el tema.“’104 nuevas tomas de terrenos ocurridas en el país desde octubre del año pasado’. Ayer (por el sábado) fue tapa del diario El Mercurio de Chile donde gobierna Sebastián Piñera: como verás, la ocupación de tierra por vivienda no es una cuestión populista. Debatir en serio para poder resolverlo”, publicó en su cuenta de Twitter.Hasta ahora, la funcionaria no se había pronunciado públicamente sobre la toma de tierras en la localidad bonaerense de Guernica, que la principal plana del oficialismo cuestionó por los métodos.La toma se desarrolla desde julio pasado en un predio de unas 100 hectáreas en Guernica que fue ocupado por unas 2.500 familias, en tanto que una Mesa de Articulación trabaja para lograr que el desalojo se realice en forma pacífica.El juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, pospuso el desalojo para el 1 de octubre o, supletoriamente, los días 2 y 5 de ese mes.El magistrado hizo lugar a una presentación del ministro bonaerense Andrés Larroque, quien pidió que se adopte esa medida para “continuar negociando una salida sin violencia”, con la asistencia de la Mesa de Articulación que integran organismos de la provincia de Buenos Aires y agrupaciones barriales.Por otra parte, el jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, juzgó ayer que la pandemia “agravó y profundizó los problemas que generó el macrismo con sus políticas económicas anticuadas que nunca funcionaron” y evaluó que existe “malestar” en algunos sectores de poder frente al resultado electoral de las presidenciales del año pasado.En diálogo con Radio 10, Kirchner cuestionó el “nivel de condescendencia” de parte de “sectores de poder” y de ciertos medios de comunicación a la gestión de Mauricio Macri y pidió tener en cuenta, a la hora de “comprender la realidad”, que se está atravesando una pandemia.“El nivel de exigencia (hacia el Gobierno) nos parece correcto, pero no puede estar ausente la comprensión de la situación que se atraviesa; se sale de la realidad que estamos como si fuera absolutamente normal, como fue la de Macri durante su mandato”, argumentó el diputado. “No puede estar ausente la comprensión de la realidad que estamos atravesando como si fuera normal”, insistió.Además, evaluó que “en algunos sectores de poder de la Argentina hay un malestar por el resultado electoral y esto lo lleva a este tipo de análisis por demás forzados”.Consultado por expresiones críticas de referentes de la oposición, como el titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, Kirchner analizó que esas posturas no reciben ninguna “exigencia por parte de su electorado y de quienes manejan los medios de comunicación que buscan generar opinión”.“Por eso terminan diciendo cualquier cosa”, agregó y afirmó que la Argentina debe “alejarse de propuestas que ya fracasaron”. Finalmente recomendó “bajar un poco los humos, comprender que la gente elige” y que los comicios “se pueden ganar y se pueden perder”.