Cristina Caamaño denunció a Macri, Arribas y Majdalani

Jueves 13 de agosto de 2020

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció ayer y pidió citar a declaración indagatoria al ex presidente Mauricio Macri y a los ex responsables del organismo durante ese gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por presuntas irregularidades en compras y contrataciones con empresas constructoras.La denuncia resultó sorteada en el juzgado federal 6 que, desde la semana pasada, está a cargo del juez Julián Ercolini tras la renuncia para jubilarse de Rodolfo Canicoba Corral.Caamaño denunció a Macri, Arribas, Majdalani y a los ex funcionarios del organismo Juan José Gallea y Javier Peire por supuesta administración fraudulenta, defraudación, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.La denuncia alude a presuntas contrataciones irregulares que se habrían apartado “de los principios de transparencia, legalidad, razonabilidad, concurrencia y responsabilidad de los funcionarios intervinientes”, según informó luego la AFI en un comunicado.Uno de los hechos denunciados es la contratación directa entre agosto y octubre de 2016 de dos empresas para remodelar el quinto piso de la sede central de la Agencia, la oficina en la que funciona su Dirección General, una obra por la que se pagaron 10.599.239 pesos, que al cambio de ese momento equivalieron a 706.616 dólares, precisó el comunicado.“Gran parte de los materiales que figuran en el pliego y que fueron abonados con fondos públicos no coinciden con los que actualmente se encuentran en el edificio”, se detalló.Además, se denunció la contratación directa de una firma para la provisión e instalación de un mástil en noviembre de 2016, por 106.855,10 dólares.También se denunció la presunta contratación directa de obras de pintura y reparaciones en otro edificio de la AFI en mayo de 2016 por 277.586 pesos.La AFI pidió que se pida informes a las empresas que participaron de las obras cuestionadas: NH Construcciones, Emprendimientos Anchorena, Tecnel Electrónica y Mega Soluciones.Estas acusaciones contra Arribas y Majdalani se suman a las causas que investigan diversas situaciones de espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos por parte de la AFI durante su gestión, tales como a periodistas, empresarios y organizaciones que iban a participar de la cumbre del G20 que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires en 2018, y el seguimiento realizado sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Recoleta, por lo cual los ex funcionarios fueron procesados.Además, Macri está implicado en una causa sobre supuestas presiones al Grupo Indalo, en el marco de la cual la jueza María Servini había pedido peritar su celular para investigar las llamadas que hizo entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019, aunque luego esto fue rechazado por la Cámara Federal por considerar que era un período excesivo de tiempo.