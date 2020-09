Cristiano Ronaldo y un salto salvador - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020

De no haber tenido en cancha a Cristiano Ronaldo, Juventus hubiera perdido en su visita a Roma. El portugués, una vez más, se puso al hombro a la Juve y la llevó a sacar un punto inmerecido.Fue un 2-2 que tuvo todos los condimentos para ser derrota del actual campeón de la Serie A y con el aliciente de que el segundo tanto fue tras un salto espectacular de CR7.Estaba en bandeja el partido para Roma. Lo ganaba 2-1 y era superior a su rival. Con un hombre menos, y con Dybala en el banco (no ingresó), el local lo pudo haber liquidado. Dzeko se perdió un gol insólito: ya había vencido al arquero y sólo tenía que empujarla a la red, pero su remate salió desviado. Ahí empezó a creer Juventus.Y fue el astro portugués, entrando en posición de 9, quien metió un cabezazo certero para igualar las cosas, pero no se dio, aunque por cómo fue el desarrollo del juego el punto no le debería caer mal a los de Turín.