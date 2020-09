Cristiano Ronaldo superó los 100 gritos con la Selección de Portugal - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 22:14hs.

Cristiano Ronaldo marcó dos golazos en la victoria de Portugal por 2-0 ante Suecia por la Liga de Naciones. Pero no fueron dos tantos más: con estas genialidades, el luso superó 100 gritos con la camiseta de su país y está cada vez más cerca de un récord histórico.Cristiano Ronaldo lleva 101 goles con su seleccionado y ya le pisa los talones al iraní Ali Daei que, con 109 goles, tiene la marca absoluta de tantos a nivel de selecciones nacionales.El cinco veces Balón de Oro, de 35 años, abrió el marcador con una estupenda ejecución de tiro libre cuando se jugaban 45 minutos del primer tiempo. CR7 se hizo cargo de una falta cerca de la medialuna del área rival y no perdonó: la colgó del ángulo superior derecho del arquero Robin Olsen.El segundo tanto llegó a los 26 del complemento y también dejó a los fanáticos con la boca abierta. El futbolista de la Juventus recibió en el borde del área, se acomodó y esta vez colocó la pelota en el ángulo izquierdo del arquero sueco, que no tuvo nada por hacer.En la presente convocatoria de Portugal sufrió una infección en el pie derecho y recibió antibióticos, lo que le impidió jugar el último sábado ante Croacia, en la primera jornada de la Liga de Naciones, partido que su equipo ganó 4-1 a pesar de la ausencia de su capitán y referente.CR7 tiene algo especial con Suecia. Fue precisamente ante esta selección que, en 2013, igualó el récord de goles en el conjunto nacional portugués de Pauleta (47), en la vuelta del repechaje para clasificarse al Mundial 2014. Ese dia, marcó tres goles y cumplió el objetivo.Ronaldo marcó su primer gol con la selección el 12 de junio de 2004, en el partido de inauguración de la Eurocopa, ante Grecia, a la postre vencedor. Tenía 19 años.Con los dos goles de Cristiano Ronaldo, Portugal venció por 2-0 a Suecia como visitante, en el marco de la segunda fecha del grupo A3 de la Liga de las Naciones de la UEFA de fútbol.El seleccionado luso, actual campeón de la Liga de las Naciones y de la Eurocopa, es el líder de su zona con un arranque perfecto: dos victorias en mismo cantidad de partidos. Suecia quedó en la tercera posición, sin puntos.En el mismo grupo, Francia (6 puntos) superó por 4 a 2 a Croacia (sin puntos) en condición de local, en la reedición de la final de la Copa del Mundo de Rusia 2018. El vigente campeón del mundo no contó con Kylian Mbappé, afectado por coronavirus.El primero de cada zona se clasificará a las semifinales y el último descenderá a la B, mientras que desde las categorías de ascenso subirán los líderes y bajarán los colistas.