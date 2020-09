Cristaldo se lanza como solista con un show solidario - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020

El acordeonista Lautaro Cristaldo (26) se lanza como solista en un concierto online en vivo a beneficio de merenderos de los barrios, hoy a las 21, desde su canal de YouTube y redes sociales.El músico y cantante oriundo de Dos de Mayo contó a El Territorio que el show virtual, que se transmitirá desde la ciudad capital, contará con la presencia de su banda y de artistas invitados.“Es un concierto en el que venimos trabajando desde hace dos meses para que todo sea de excelencia. La idea es que la gente en sus casas pueda disfrutar de un buen espectáculo y además, ayudar con sus colaboraciones a las personas que no están pasando bien y que asisten a los merenderos para poder comer”.El concierto contará con un escenario central con banda y tendrá la participación de músicos invitados. A la vez, habrá un espacio para la cocina típica con la chef Chu Giménez.“Queremos que sea un encuentro artístico único y también con calidad humana, buena energía. El repertorio irá por la música regional, mucho chamamé, chotis, balerón, polca, también música brasileña, y algo de música folclórica argentina”, describió.Algunas de las presencias confirmadas son las del cantautor Andrés González y el grupo Lama Covers, más sorpresas.Cristaldo viene de un proyecto de banda del que formó parte tres años y ahora retoma el camino solista de sus comienzos con varias ideas en carpeta.“Estoy muy contento porque será mi primera presentación como solista en esta nueva etapa y tuve el apoyo de mucha gente, de muchos grandes artistas locales e internacionales que admiro y de los que aprendo”, contó. Así, para la difusión del recital tuvo saludos e invitaciones grabadas de Raúl Barboza desde Francia, Chango Spasiuk desde Buenos Aires y, de Brasil, Luis Carlos Borges y Mestrinho.“Algunos de estos mensajes de grandes músicos los vamos a ir compartiendo en el vivo con la gente. Estoy muy emocionado, porque son grandes maestros de la música, del acordeón,”, explicó.Luego del show de esta noche, lanzará un sencillo con videoclip de una versión muy particular de dos canciones brasileñas que vienen de las vertientes del forró y los ritmos gaúchos.“De esa mixtura quedó un ritmo muy movido, muy divertido que creo que a la gente le va a gustar, el sencillo se lanza con videoclip”, añadió.Por último, agradeció la posibilidad de generar un espacio de solidaridad desde el arte, “la cuarentena afectó a todos, los artistas no pudimos trabajar, entonces ocupar la herramienta del streaming para reencontrarnos con el público y poder propiciar que se dé una mano a los que menos tienen está buenísimo”.El concierto se podrá ver hoy a las 21 desde YouTube, Facebook e Instagram @EnzoLautaroCristaldo.Además, en los sitios están los links de Mercado Pago solidario. También se puede colaborar con alimentos, ropa, elementos de higiene y para eso el artista piden se comuniquen a través de Instagram.