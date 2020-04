Cris Morena, abusada cuando tenía 5 años

Lunes 20 de abril de 2020

La charla de PH, Podemos Hablar giraba en torno a como se recrudece la situación de violencia de género. Y Cris Morena, una de las invitadas al ciclo, entendió: “realmente es una pandemia”, sobre la violencia machista, mientras Mauro Zeta -otro invitado-contaba cómo se habían incrementado los femicidios en estos últimos días.

Entonces, Cris alegó: “¿Nadie piensa en esos niños que están viviendo esa situación espantosa, que muchas veces son también maltratados y golpeados?”, cuestionó. Y luego ahondó en el tema asegurando: “Quizá mañana ellos repitan lo mismo, si no pueden encontrar una respuesta ante tanta brutalidad”.

Ahí, Santiago del Moro, inquirió: “¿Alguna de ustedes fue víctima?”, indagó. Y, visiblemente nerviosa, Cris repreguntó: “¿De qué?”.“De un psicópata, de violencia de género....”, explicó Del Moro. Pero la productora dudó: “Ehhhh... ¿violencia de género es abuso? Seguramente sí”, contestó entonces Cris, casi con la voz quebrada.

Luego de que Lizy Tagliani se refiriera al tema, Andy Kusnetzoff quiso retomar el tema y le planteó a Morena: “Te vi dudando justo en ese tema, no sé si repreguntarte...”

“Hay pocas mujeres que no tuvimos abusos, solo eso te voy a decir. Muy pocas mujeres. Seguramente hay muchos varones también que tuvieron abusos. Uno se olvida de que el abuso no tiene sexo... Y hasta ahí llegué...”, empezó diciendo.

Obviamente, todos marcaron lo dolorosa que es una situación de este tipo. Y entonces ella agregó: “Sobre todo cuando tenés cinco años. Es muy difícil. Creo que por eso me dediqué a los niños y a los jóvenes, para tratar de salvarlos en lo que pude. Nunca lo dije, no me preguntes más...Fue hace muchos años y estoy sanándolo recién ahora. ¿Podés creer? ¡A esta altura de mi vida!”.

Sin dar muchos más detalles, la conductora decidió volver a un tema más feliz: sus producciones infantiles.