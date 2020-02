Crimen en Villa Gesell: el intendente envió un proyecto para eliminar los boliches

En este sentido, el intendente Gustavo Barrera, confirmó el envío de un proyecto de ordenanza que plantea la eliminación de las discos en Villa Gesell. "Se comenzará a tratar en los próximos días de marzo para estudiar si es conveniente seguir teniendo habilitadas o no las discotecas que están", señaló en diálogo con C5N.La medida, en caso de aprobarse, afectará a todos los boliches de la ciudad. "Tenemos que analizar qué clase de turistas queremos", dijo el jefe comunal, que a su vez consideró que las discotecas ubicadas en el centro "no permiten descansar a los vecinos".Por el momento no hay fecha para que se trate la medida, que incluiría una discusión sobre límites de horario a la actividad gastronómica nocturna.