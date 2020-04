Crimen de Villa Gesell: Preventiva para los acusados y rechazo a la recusación del fiscal

Martes 14 de abril de 2020 | 18:12hs.

La Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores confirmó hoy las prisiones preventivas de los ocho acusados de matar en enero pasado a Fernando Báez Sosa (18) a la salida de un boliche en la ciudad de Villa Gesell, y rechazó a su vez la recusación de la fiscal del caso y las nulidades solicitadas por la defensa.Los integrantes de la Sala 1 tribunal dieron a conocer minutos después del mediodía su decisión en dos fallos separados a los que accedió Télam, en los que desestimaron los planteos realizados por el defensor de los imputados, Hugo Tomei, y confirmaron las actuaciones del juez de Garantías del caso, David Mancinelli, según informa la agencia de noticias Telam.Tomei había pedido ante el tribunal que se anularan las declaraciones indagatorias de los diez jovenes acusados por el crimen y otras actuaciones de la causa, que además cesaran las prisiones preventivas de los ocho que siguen detenidos, y que se apartara de la investigación por presunta "pérdida de objetividad" a la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Villa Gesell.Los jueces Luis Felipe Defelitto, Fernando Sotelo y Susana Yaltone coincidieron por un lado en que "la prisión preventiva se encuentra sólidamente justificada" y que no surgen elementos de "arbitrariedad ni desproporción alguna en la medida cautelar" dispuesta por el juez Mancinelli el 14 de febrero último.En ese sentido, consideraron que deberán seguir detenidos Máximo Thomsen (20), Ciro Pertosi (19), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20), imputados por el crimen de Báez Sosa, ocurrido en la madrugada del 18 de enero último frente al boliche Le Brique de esa localidad balnearia.Thomsen y Ciro Pertossi están acusados de ser coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas", mientras que los otros seis fueron sindicados como "partícipes necesarios". Todos ellos están detenidos desde el 13 de marzo último en la Penitenciaría 3 de La Plata, situada en la localidad de Melchor Romero, luego de haber sido trasladados desde la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores, donde estaban alojados desde el 29 de enero.Por el crimen del joven estudiante de derecho están imputados además como partícipes necesarios Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), excarcelados desde el 10 de febrero por falta de mérito, ya que no habían sido identificados en ninguna de las ruedas de reconocimiento.Los camaristas rechazaron además el planteo del defensor de los acusados de que "se decrete la nulidad absoluta" de las actas de declaración indagatoria del día posterior al crimen, así como "de todos los actos que de ellas dependan". El tribunal analizó el planteo de Tomei, quien había advertido sobre la "imposibilidad" de que la fiscal tomara las diez indagatorias entre las 22.25 y las 22.50, y que a su vez hubiera podido en ese lapso informar a cada imputado hecho material, las pruebas y leído cada acta."El punto crucial en esta cuestión se visualiza en el consejo dado por la defensora oficial y respetado por los imputados, pues hicieron uso de su derecho de negarse a declarar", señaló Defelitto, avalado por los otros dos magistrados, y en ese sentido aclaró que "se les hizo saber todos y cada uno de sus derechos, de la misma manera que el hecho imputado".Sotelo indicó por su parte: "No encuentro que haya existido ninguna transgresión a las normas de procedimiento".A la hora de analizar la calificación legal, cuestionada también por Tomei, el fallo de los magistrados destacó la "falta de nerviosismo" y la "normal actitud" de los imputados tras la golpiza mortal a Báez Sosa, luego de que uno de ellos comunicara que la víctima "caducó", por lo que consideraron que se trata de "personas frías y calculadoras".Defelitto señaló que "luego del ´caducó´", no hubo "ningún mensaje en el chat" que ellos compartían, "que demuestre sorpresa, asombro, estupor, miedo, desconcierto". Los jueces rechazaron también la nulidad planteada respecto de uno de los reconocimientos en rueda realizados, así como la del testimonio brindado por uno de los testigos.Y en cuanto al pedido para que la fiscal sea apartada de la investigación, los miembros de la Cámara rechazaron también por unanimidad "las nulidades planteadas por la defensa" y confirmaron la resolución en ese sentido dictada por el juez de Garantías, quien no había hecho lugar a ese pedido.Para los magistrados no existen motivos "para sostener, en forma fundada, que los imputados puedan temer la ausencia de objetividad" de Zamboni, y consideraron que "ninguna de las causales esgrimidas por la defensa ha demostrado el apartamiento de la agente fiscal a dicho actuar".El crimen de Fernando se produjo cerca de las 4.40 de la madrugada del sábado 18 de enero frente al boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, cuando el joven fue atacado a patadas y trompadas por varias personas. El ataque quedó filmado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares de otras personas que se hallaban en el lugar, por lo que horas después fueron detenidos como autores del crimen diez rugbiers que se hallaban de vacaciones y se alojaban en una casa cercana al boliche.