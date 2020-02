Crimen de Villa Gesell: "No quisimos matarlo" dijo uno de los acusados

Con las primeras luces del día salieron desde el penal de Dolores los ocho acusados de matar a Fernando Baez Sosa con destino al juzgado de Villa Gesell, donde los aguardaba el juez David Mancinelli para desarrollar la primer audiencia pública del caso. La audiencia fue pedida por la defensa de los diez imputados, el abogado Hugo Tomei, y por los abogados de la familia de la víctima, con el abogado Fabián Améndola al frente. De entre los acusados se hoyó una sola voz, la de Matías Benicelli, que solo dijo: "No quisimos matarlo". Muy cerca de Benicelli, Máximo Thomsen, fue el único en llorar. “Un llanto de tristeza”, aseguró un presente, según publicó el sitio de noticias InfoBae.com.

La otra voz que se hizo oir en la audiencia fue la del juez Mancinelli les aseguró a los ocho acusados que no permitiría que sean maltratados dentro de la cárcel por penitenciarios o por otros detenidos, que su seguridad debía ser garantizada, que su deseo era que ningún detenido sufriera más de lo que mandara la ley. También, que los acusados podían usar su derecho a hablar, aunque lo que dijeran no tendría el tenor de una declaración indagatoria, que lo que valdría en el expediente, sería, efectivamente, un interrogatorio frente a la fiscal Zamboni.



Prisión domiciliaria

A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de Fernando Sosa, Fabián Améndola, explicó que la defensa de los acusados pidió la prisión domiciliaria para todos ellos. “Fundó eso porque entiende que no los puede defender por la presión mediática. Hizo responsable a la prensa de lo que manifestó que era una presión que ellos no toleraban y en función de eso pidió que se acordara un arresto domiciliario. Que a su criterio sería la medida a partir de la cual ellos podían empezar a defenderse. No tiene ningún sustento el argumento para nosotros. Que el caso tenga una difusión mediática no influye en que ellos tengan perfectamente a su alcance todas las medidas para su defensa”, aseguró Améndola en declaraciones televisivas.