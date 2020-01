Creó una red para dar trabajo a jóvenes desempleados

Miércoles 29 de enero de 2020

Fueron 6.300 kilómetros los que hizo Jesús Martínez (27) a dedo desde Caracas, Venezuela, hasta Posadas. Su única motivación en esta travesía fue y sigue siendo poder traer a sus padres a la Argentina, sacarlos del país que los vio nacer, pero que hasta estos días sigue sumido en una profunda crisis económica, alimentaria y social.

Jesús llegó a la tierra colorada hace apenas cuatro meses y al no conseguir trabajo por su condición de inmigrante aún sin papeles, ideó su propia fuente laboral que llamó Servi Entregas, un bicimandados que atiende a los usuarios que requieran sus servicios las 24 horas.

Al principio trabajaba solo y al presentarse a cada local del centro se hizo de una buena clientela y con el boca en boca, la demanda creció tanto que ya son quince los jóvenes que trabajan con él.

Es que la idea de Jesús fue siempre devolver a los argentinos un poco de la ayuda que le fueron dando en el camino y principalmente a los jóvenes que buscaban una oportunidad para trabajar.

El pequeño negocio de Jesús sigue creciendo y son constantes los mensajes que recibe de chicos que quieren sumarse. No obstante, como muchos de ellos quieren trabajar, pero no tienen bicicletas para llevar los mandados, creó el Proyecto Sonrisas, que apela a la solidaridad de quienes puedan donarles bicicletas o partes de ellas para que estos jóvenes tengan movilidad.

“Para mí eso es un motivo de alegría, que las personas nos estén ayudando y se pongan en el lugar del que no tiene, ahí es donde surge el milagro de las cosas que podemos ver ahora”, contó Jesús.

Él y su equipo llevan a destino lo que el cliente necesite -por el momento de pequeño tamaño, aunque planean ampliarse-, desde papeles, pago de boletas de servicio, comida, helado y como están activos las 24 horas, reciben muchos pedidos de compra de medicamentos, algunos de ellos con urgencia.

“La gente con la que hablé tenía una perspectiva muy baja de Argentina. Pero creo que eso pasa porque no vieron otra realidad, cuando se ven las dos esto es el paraíso comparado con Venezuela. Quizás hay que enseñarle al argentino que está en una tierra bendita, es el país que más me ha ayudado. Esta es la tierra prometida y aquí me voy a quedar a esperar a mi familia”, consideró el joven.

Jesús es hijo único y antes de venirse para la Argentina vendía ropa por internet, pero cuando a los venezolanos les empezó a costar hasta comprar el alimento, ya no hubo margen para nada más y su emprendimiento se fue a la quiebra.

“Pienso que la vida de un emprendedor es eso, si fracasas lo vuelves a intentar hasta que lo logras. Llegué aquí, comencé con ese proyecto y ha sido maravilloso, nos ayudó a servir y al mismo tiempo ayudar a las personas sin trabajo a tener ingresos”, sostuvo.

El joven se enamoró de Misiones y fiel a su fe en Dios, al que agradece en todo momento, considera que su gratificación está en ayudar al otro, a los jóvenes misioneros y algunos compatriotas suyos para que en la mesa familiar no falte el alimento.

Está contento porque ya tiene todos los papeles y en unos días tendrá su documento provisorio de residente argentino.