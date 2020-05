Créditos a tasa cero: la web de la AFIP colapsó, pero se iniciaron 80.000 trámites

Martes 5 de mayo de 2020 | 08:30hs.





Este lunes se iniciaron 80.000 trámites, por un monto promedio de $100.000. El 70% de los casos se trata de personas que cuentan con tarjetas de crédito. Quienes no cuenten con plásticos, deberán indicar una cuenta bancaria para que se les realice el depósito.



Quienes cumplan con los requisitos deberán entrar al sitio web de la AFIP, ingresar a la cuenta con la clave fiscal (nivel de seguridad 2) y clickear en la opción de crédito a tasa de interés cero por ciento.



Una vez dentro del sistema, el usuario podrá saber si cumple las condiciones para solicitar el crédito y, si así fuera, cuál será el monto máximo a pedir de acuerdo con la categoría de facturación.



Los monotributistas y autónomos deberán informar el número de una tarjeta de crédito asociada a ese banco de la cuenta para que el Gobierno les acredite la suma en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas.





En caso de no tener un tarjeta de crédito, el Banco Central (BCRA) ordenó a las entidades financieras que les garanticen una a estos clientes sin ningún costo.



El crédito a tasa cero será de hasta $150.000 para las categorías D en adelante; de hasta $104.370 para la categoría C; de hasta $78.277 para la categoría B; y de hasta $52.184 para la categoría A del monotributo.



No podrán acceder al beneficio quienes facturen al sector público, trabajen en relación de dependencia, sean jubilados o pensionados o hayan hecho compras mayores al 80% de sus ingresos promedio mensual.

La AFIP empezó ayer, lunes, la inscripción para los créditos a tasa 0% destinado a monotributistas y autónomos que tuvieron sus actividades afectadas por la cuarentena. En el primer día de registro, en que la página web del organismo estuvo colapsada durante distintos momentos, se iniciaron 80.000 trámites.Se trata de los préstamos subsidiados lanzados por el Gobierno a través del programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo (ATP) creado para contrarrestar los efectos económicos del coronavirus.En Casa Rosada estiman que podría alcanzar a unas 2,4 millones de personas, que tendrán derecho a solicitar un préstamo sin interés por hasta $150.000 a devolver en 12 cuotas desde octubre.