Créditos a tasa cero: hubo 80 mil solicitudes en 24 horas

Martes 5 de mayo de 2020

Ayer se habilitó en la página de la Afip el trámite para que los monotributistas y autónomos puedan solicitar los créditos a tasa cero, con un monto máximo de 150 mil pesos. Con algunas dificultades técnicas, durante la primera jornada hubo alrededor de 80 mil trámites iniciados, según detallaron fuentes del organismo. El universo de contribuyentes que se estima que pueden solicitar el crédito es cercano a 1,5 millones de personas y tienen plazo hasta el 29 de mayo.Desde la Afip informaron que hubo algunos problemas en el sitio web del organismo durante el día, lo que hizo que por momentos no se pudiera acceder. No fue algo inesperado frente a la alta demanda, pero aseguraron que se normalizará en los próximos días. Siete de cada diez personas que comenzaron a tramitar el préstamo cuentan con tarjeta de crédito y el monto promedio de los créditos tramitados ronda los 100 mil pesos.Los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos fueron anunciados por el gobierno el lunes 20 de abril. Los trámites para solicitarlos se pueden iniciar hasta el 29 de mayo a través de la página web de la Afip, con clave fiscal.El servicio está habilitado para los contribuyentes que cumplan con una serie de requisitos; entre ellos, no podrán iniciar el trámite quienes tengan un trabajo en relación de dependencia o perciban una jubilación.Además, su facturación entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 debe haber caído por debajo del promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la que se encuentre registrado.En la página de la Afip, los monotributistas y autónomos deberán definir el monto total del crédito a tramitar -hay un tope según la categoría- e ingresar los datos de su tarjeta de crédito y el banco emisor. Quienes no posean tarjeta de crédito podrán indicar el banco con el que operan habitualmente o definir el más cercano a su domicilio para proseguir con el trámite.Al finalizar ese recorrido, la Afip emitirá un Certificado de Tramitación y remitirá la información al BCRA que enviará los datos al banco seleccionado, que será el que se ponga en contacto con los monotributistas o autónomos.El monto máximo del Crédito a Tasa Cero es de 150 mil pesos. Los fondos se acreditarán en la tarjeta de crédito en tres desembolsos sucesivos e idénticos. Luego de un período de gracia de seis meses, se deberá cancelar en 12 cuotas fijas sin interés.