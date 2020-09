Creció exportación de productos misioneros pese a la pandemia - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Y precisó que “entre marzo y mayo hubo baja en los pedidos por la coyuntura pandémica, pero no incidieron mayoritariamente en la producción misionera, que continuó con un gran desempeño. Sin embargo, los pedidos que hicieron fueron con nuevos precios, a la baja. Se produjo eso para mantener el volumen de las compras”.





En cifra 84,4% Según el Indec, es el porcentaje de la exportación que se envió a destinos como China, Mercosur, Unión Europea, Medio Oriente. México y Estados Unidos.

Piden unificar protocolos por movimiento de tealeros

El productor tealero y dirigente de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones (Apam) Cristian Kiligbeil informó que existe preocupación entre los productores sobre el tránsito de la próxima cosecha de té. Detalló que, ante las posibles complicaciones con casos de dengue o coronavirus, temen que se puedan demorar sus cargas o hasta cerrar secaderos. Ante la incertidumbre, pidió acordar con intendentes el movimiento que requiere la producción para no ser perjudicados.



“Sería muy bueno que se unifiquen los protocolos para prever el movimiento de los productores tealeros. Nosotros no tenemos horario para trabajar, cuando el broto está listo hay que cosechar para no perder calidad. Muchas veces trabajamos de noche y tenemos que llevar a los secaderos que dependiendo de la localidad pueden estar en el centro de la ciudad”, comentó el productor de la zona Centro.



Recordó que en el presente año llegaron a tener casos, cuando arrancó la pandemia, de detención de vehículos porque no se sabía como proceder. “No podemos perder una carga porque nos prohíban entrar a un municipio, o nos desinfecten una carga. Eso no lo podemos permitir porque el té no se puede rociar con nada”, explicó.





El primer semestre de este año estuvo marcado por la pandemia de Covid-19 y repercutió en la exportación de productos misioneros. Según datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), hubo un incremento del 1,9% en las cantidades exportadas de todos los productos que se cosechan en suelo misionero entre enero y junio, mientras que hubo una baja en el monto total en dólares de 11,5%.Es que en cantidades se comercializaron 285.182 toneladas, cuando en el mismo período de 2019 fue de 277.789 toneladas. En lo que respecta a los montos, se lograron ventas por 187 millones de dólares cuando, comparado con el año anterior, la cifra alcanzó los 210 millones de dólares.La pandemia del coronavirus, que comenzó a extenderse con mayor velocidad a partir de marzo, no incidió en las cantidades demandadas por países como Estados Unidos o del continente europeo, aunque sí impactó en el precio final de las producciones misioneras.De todos los rubros relevados por el Ipec, el que más se destacó en el primer semestre fue la pasta para papel, con una participación del 32% sobre el monto y cantidad total exportada, seguida por el té, la yerba mate y el tabaco sin hojas.Por otra parte, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), del total exportado, el 84,4% de los envíos se concentraron en los cinco destinos más importantes, como China, países del Mercosur, la Unión Europea, Medio Oriente, Estados Unidos, México y Canadá.Según los datos del Ipec, entre enero y junio se registró un incremento generalizado en el volumen de lo exportado en cantidades y, en el mismo período, hubo una baja en el monto total en dólares.En cuanto a las cantidades que se comercializaron al exterior, el incremento fue del 1,9%, que representaron un total de 285.182,1 toneladas. En el mismo período pero de 2019 fue de 277.789 toneladas. Sobre el monto, las exportaciones fueron de 187.801.134 dólares, que representó un 11,5% en relación a 2019, que fue de 210.961.146 dólares.Del total exportado, el 50,8% correspondió a productos Manufacturados de Origen Agropecuario (MOA), que incluyen a la yerba y al té. Comparado con 2019, este rubro bajó 7,5% en dólares, mientras que en cantidad, este indicador registró también una baja del 11,5% en relación con el indicador semestral interanual.Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que agrupa a los productos como la pasta para papel y papel cartón, representaron el 33,8% del total exportado entre enero y junio de este año. En cantidad exportada, hubo un aumento del 7,5% entre el primer semestre de 2019 y de 2020. Y en dólares, hubo una baja, del 20,1% (pasó de 107 millones a 95 millones de dólares en el análisis semestral interanual).Sobre las exportaciones de los Productos Primarias (PP), bajaron 20,5% en el primer semestre de 2020 (pasó de 79 millones de dólares a 63 millones), y significó el 15,4% del total exportado. Pero, respecto del volumen físico que se vendió a otros países, se observó una suba que fue del 27,3% comparado con hace dos años.Desde el Ipec precisaron en detalle la participación de cada producto respecto del total exportado. En este punto, la pasta para papel ocupó el primer lugar, con una participación del 32% sobre el monto total exportado entre enero y junio, que fue de 60.146.328 dólares y significó una merma del 10,4%. Sobre la cantidad exportada, la variación semestral creció un 21,1%.El té, en tanto, ocupó el segundo lugar sobre las exportaciones totales, ya que se registró una participación del 19,8% sobre las exportaciones. En los primeros seis meses del año, hubo ventas por 37.112.290 dólares pero con una baja del 16,1% en lo que respecta al valor exportado en relación con 2019. En tanto, en la cantidad exportada, tuvo una caída del 15,2%.En el caso de la yerba, se encontró en tercer lugar de todos los productos misioneros que se vendieron al exterior, con una participación del 15,4% sobre el monto total de las exportaciones que analizó el Ipec. En precio, acumuló 28.991.235 dólares y bajó un 7,4% en el precio.Por último, el tabaco sin elaborar hojas se posicionó en el cuarto lugar, con una participación del 10,7% sobre el total exportado. Se registraron ventas en torno a los 20.042.076 dólares y fue el producto que tuvo la variación más positiva, tanto en monto como en cantidad. En lo que respecta a monto, tuvo una variación a favor del 20,2% (en 2019 fue de 16 millones de dólares), mientras que en cantidades exportadas, el incremento fue del 27,5% (en cantidades fueron 4,3 toneladas, mientras que el primer semestre del año fue por 5,6 toneladas).“En general, y por la pandemia, hubo una baja generalizada de los precios por presión de los compradores y hubo una gran variación en comparación con 2019”, explicó Alejandro Haene, titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM), en diálogo con El Territorio.Dijo que “el balance es positivo en término de cantidades, porque hay mayor desempeño de la producción misionera pero, por la pandemia, no hubo un acompañamiento en los precios, más aún para las empresas yerbateras”.