Creció el uso de tarjetas de crédito incentivado por el cierre de fronteras

Martes 11 de agosto de 2020 | 06:30hs.

“Las ofertas de viajes al exterior durante el Hot Sale y la reapertura limitada de nuevas actividades pueden ayudar a explicar la reactivación del uso de la línea en moneda extranjera”, sostuvo.





En cifras 6,3% Fue el alza en las operaciones en pesos con el uso de plásticos durante junio en el país. El saldo total fue por 682.429 millones de pesos. 63,9% En comparación con julio del año pasado, hubo un fuerte incremento en las operaciones con tarjeta, según relevó First Capital Group.



Las operaciones con tarjeta de crédito acaparan el mercado y tuvieron un notable crecimiento durante julio. Según señalaron especialistas, la mayor apertura comercial, dentro de la flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, permitió recuperar el caudal de compra y, en efecto, el uso del plástico repuntó a los niveles previos al confinamiento obligatorio.Según un informe de First Capital Group, a partir de datos del mes de julio del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la operatoria en pesos a través de las tarjetas de crédito registró un saldo de 682.429 millones de pesos, lo que significó un aumento del 6,3% respecto a junio. En tanto, el crecimiento interanual para este tipo de transacción llegó al 63,9%.Por el cierre de las fronteras, una de las medidas sanitarias para frenar el avance del Covid-19 en Misiones, incentivó el crecimiento en el rubro comercial y, en efecto, en la demanda y pago a través del plástico y en cuotas. En este sentido, reconocen que la demanda se recuperó y que la mayor parte de las operaciones se efectuaron para la compra de alimentos.De esta manera, el rubro comercial se recupera luego de un parate sin precedentes durante los dos primeros meses del confinamiento estricto, a través de incentivos como descuentos y ventas por internet.En diálogo con Acá te lo Contamos, por Radioactiva 100.7, Damián Pinto, gerente de CrediSí, afirmó que “durante julio hubo un incremento en la demanda (en las ventas) y esto se trasladó en un alza en la utilización de las tarjetas de crédito. Ahora, con la mayor apertura en el área comercial, se está logrando una recuperación paulatina en el consumo, a los valores previos a la pandemia y el aislamiento en el país ante el brote de coronavirus”.En este sentido precisó que, de todos los rubros y según los registros de la firma que gerencia, los supermercados e hipermercados concentraron la mayor demanda y utilización de las tarjetas de crédito durante julio en Misiones.“Si bien la actividad económica no está al 100 por ciento, en lo que respecta a la capacidad productiva, lo que sí se notó es una recuperación en los volúmenes de compra, en los que la gente se anima a hacer compras”, precisó.Luego agregó que uno de los motivos que potenció el mayor empleo de plásticos tiene que ver directamente con el cierre de las fronteras con Paraguay y Brasil que, como efecto inmediato, derivó que el dinero quede exclusivamente para el rubro comercial misionero.Asimismo, en la etapa más estricta del confinamiento, muchas de las empresas de los rubros no esenciales acudieron a la venta online que entre las formas de pago la tarjeta de crédito es una opción.“Antes de la cuarentena, una de las opciones que preponderaba era el pago en efectivo, pero ahora para todo lo relacionado con las compras se emplea mucho las tarjetas. Si bien por el momento en Posadas todavía no hay un Black Friday, se está consumiendo mucho”, aseveró. Añadió que, en los últimos meses, se firmaron convenios entre el Estado y empresas para promover el uso de tarjetas.“En general, podemos decir que para un sector hubo un incremento en el uso de plásticos con créditos. Al principio de la cuarentena, notamos una baja en el consumo porque la gente no quería comprometerse, porque no sabía a ciencia cierta si podía cumplir con los compromisos de pago que implica”.“Ahora, como en la provincia y en gran parte del país hay una mayor flexibilización, se retoman las actividad y también los créditos. En esta ocasión, hubo una particularidad y que fue para el pago de salarios y del medio aguinaldo; esto potenció el mayor uso y solicitud de créditos. Además, también considero que el consumo y la demanda aumentó porque el dinero en efectivo no alcanza, entonces los pedidos de crédito pasan para saldar deudas”, refirió.El grupo First Capital Group elaboró un informe, a partir de datos del Banco Central, sobre el uso y utilización de las tarjetas de crédito al 31 de julio de este año.Allí señaló que las operatorias en pesos a través de plásticos registraron un saldo de 682.429 millones de pesos en julio, lo que representó una suba del 6,3%, unos 40.719 millones de pesos por encima de los valores registrados en junio. “El incremento interanual llegó al 63,9 por ciento, continuando con la aceleración respecto del mes previo y muy por encima de la inflación del período”, precisaron.Por otra parte, Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, explicó que “en los últimos tres meses el alza ha sido del 23,1 por ciento. A medida que se van incorporando nuevas actividades observamos un crecimiento de estas carteras, que reúnen características de comodidad y flexibilidad más costos financieros relativamente más accesibles Además en julio se suma el efecto que ha tenido el éxito del Hot Sale, con descuentos y promociones de pago en hasta 18 cuotas con tarjeta de crédito para compras online”.En tanto que las operaciones con tarjeta de crédito en dólares registraron una fuerte suba en relación al mes anterior del 37,5%, sin embargo la caída interanual llega al 67,6%. Aunque los últimos tres meses acumula un alza de 89%.