Crecen los casos de picaduras de alacranes y serpientes

Viernes 27 de diciembre de 2019

Los episodios de picaduras de alacranes, arañas y serpientes son más comunes de lo que parece y se intensifican con el aumento de las temperaturas. Tal es así que la época del año en la que se registra la mayor cantidad de casos es en el verano. Estos episodios pueden generar desde lesiones leves hasta causar la muerte si no son tratadas debidamente y a tiempo.

“Estamos en la época del año donde los alacranes, escorpiones, arañas y orugas se dejan ver y con ellos se incrementan los episodios de picaduras o contactos con estas especies venenosas, a medida que aumenten las temperaturas mayor es el riesgo de contacto”, explicó el herpetólogo Ariel López, investigador del Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet). Cabe destacar que la misma regla rige para las serpientes.

Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación se registraron este año 44 casos de picaduras de alacrán, 47 casos menos que en 2018 que registró 91.

Por su parte, el mismo informe detalló que los casos de ofidismo, es decir, picaduras de serpientes, fueron 180, 26 más que el año anterior. Mientras que los casos reportados de encuentros con arácnidos fueron 78 en 2018 y este año disminuyó considerablemente a 17.

Tanto los arácnidos como las serpientes cumplen su función en el ecosistema, son depredadores que controlan una población determinada de roedores o insectos, el problema es que en el medio del ecosistema se encuentra el ser humano que puede sufrir incidentes con serpientes o arácnidos por simples descuidos.

Ariel López, aseguró que estos animales no buscan atacar al humano simplemente lo hacen porque se sienten amenazados. “Vivimos rodeados de la selva y la naturaleza y ese es el hábitat natural de estos animales, tenemos que ser conscientes que debemos tener ciertos cuidados para evitar accidentes y entender que ellos cumplen una función muy importante. Si elimináramos todas las serpientes la población de ratas aumentaría considerablemente, es por ello que existe un equilibrio en la naturaleza”.

La aparición de estos animales es inevitable y por ello que se recomienda como medida indispensable para evitar incidentes sobre todo limpieza y luego impedir la entrada de arañas y alacranes a la casa, ya sea evitando dejar ventanas abiertas, cerrar espacios entre el piso y la puerta con trapos de piso del lado de adentro, y colocar telas mosquiteras en las piletas de piso en los baños, cocinas y lavaderos.

“Hemos tenido varios episodios con alacranes que aparecen a los pies en la ducha, es por eso que es importante este tipo de cuestiones. Son muy simples de bajo costo y pueden salvarle la vida a alguien. Lo ideal es evitar el ingreso de los arácnidos a las casas”, insistió el profesional.

Además se recomienda a la población incorporar ciertas costumbres, tales como sacudir la ropa antes de ponérsela, revisar los zapatos, evitar usar calzados abiertos en zonas boscosas y revisar sábanas y almohadas antes de dormir para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Y ante cualquier sospecha de picadura o mordedura lo importante es recurrir lo antes posible a un centro médico. “Si me picó algo, no vi qué fue y me duele hay que ir directo al médico, no importa si al final no fue nada. Es importante ganar tiempo en el caso de que fuera algo grave el tiempo es muy importante en el caso de ser picado por un arácnido venenoso o mordido por una serpiente”, remató López.