Crecen las expectativas de más empleos por el Procrear

Jueves 6 de agosto de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

En tanto, apuntó a la necesidad de que los trabajadores que se empleen en la construcción estén en blanco y bancarizados, para generar una cadena económica importante en el país. “Cuando tengamos toda la mano de obra en todos los sectores bancarizados, vamos a terminar con un montón de problemas, con los hospitales llenos de gente que trabaja en negro y no le dan obra social. Tenemos que propiciar el empleo en blanco, para cambiar un montón de paradigmas”, concluyó.





Entrega de viviendas en Pozo Azul En la mañana de ayer, el gobernador Oscar Herrera Ahuad participó de la entrega de 182 títulos de propiedad a beneficiarios del municipio de Pozo Azul, en el marco de un proceso de regularización que encara el gobierno provincial a través del Iprodha. En la localidad ya han recibido su título de propiedad más de 200 familias y con esta entrega se superarán las 400 escrituras.El gobernador, junto al intendente local Edgar González y el presidente del Iprodha, Santiago Ros, visitó las tierras de una de las familias beneficiadas. “Es una alegría dar respuestas sobre todo en lo que respecta a la propiedad de la tierra. Siempre es especial que una familia reciba una vivienda y que reciba el título de su tierra, es una cuestión de justicia social y de igualdad de oportunidades”, subrayó el mandatario provincial.Posteriormente anunció que mañana se entregará una ambulancia 0 km para el municipio de Pozo Azul. Además, explicó que en pocos días se pondrá en funcionamiento una red de agua segura en el municipio.

El relanzamiento del plan Procrear, realizado en la jornada del último martes por el presidente de la Nación Alberto Fernández, genera importantes expectativas en los trabajadores de la construcción.Es que el programa prevé una inversión inicial de 25.000 millones de pesos este año, y se dispone a otorgar unos 300.000 créditos para mejoramientos, refacción y ampliación; como también para la construcción de 44.000 nuevas viviendas. Asimismo serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país.Es que las nueve líneas de créditos –entre personales e hipotecarios– prevén la asistencia a miles de argentinos en distintos puntos del país, lo que se estima generará además una demanda superlativa de obreros y materiales.En números aproximados, el programa va a movilizar aproximadamente 218 mil puestos de trabajo directos y 84 mil indirectos, de acuerdo a lo que remarcaron desde el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Nación.En ese sentido, Misiones no queda exenta y desde el sector aguardan con ansias la entrega de los créditos, que movilizarán la economía y la generación de empleo genuino en los municipios.Al respecto, Alberto Squillaci, secretario de la delegación Misiones y presidente de la Comisión de Viviendas de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que este panorama “es muy bueno para el sector, porque no se trata sólo de las empresas, el sector es la mano de obra, el usuario, el Estado, los comerciantes que nutren de materiales para toda esta actividad”.En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Squillaci determinó que “el derrame que produce este plan es importante. Sea en Posadas o en el interior, si estás construyendo una escuela o viviendas, tenés el personal obrero que es del lugar. Ese personal obrero gasta en el almacén del lugar, va a la farmacia del lugar, además al tener obra social, no va al hospital bajando el gasto del Estado. Es el efecto derrame que es muy bueno para los lugares donde se está construyendo”.“Esto es inmediato, los créditos no pueden llevar más de 30 días de tramitación. No nos olvidemos que todo lo que invierta el Estado en obra vuelve el 42% en impuestos al Estado. Esto es una máquina que una vez que se pone en marcha comienza a generar actividad por todos lados”, aseveró el referente.Squillaci valoró la diversidad de opciones a la hora de poder elegir un crédito que se ajuste a las necesidades puntuales, además de que sean muy accesibles y se ajusten de manera tal que no ponga en riesgo los ingresos mensuales de la familia.“Son muy buenas estas noticias, porque son nueve programas que va a tener este lanzamiento. Es muy sencillo, hay que ir al banco e iniciar los trámites. Hay un crédito personal para refacción de viviendas, con montos de hasta 500.000 pesos, sin gastos de escrituración, hipoteca, nada, por ejemplo ese es muy accesible”, mencionó.Y añadió: “Después tienen otros créditos que son para aquellos que tienen un lote o en el caso de Misiones, tenemos gracias al Iprodha un top de 870 lotes, más o menos, con servicios: empedrado, cordón cuneta, gas, agua, electricidad, que están para ir a construir las casas. El Iprodha lo financia a diez años, es una posibilidad muy clara, concreta y por el otro lado, el banco le financia la vivienda”.“Después otro de los créditos es el que va por las empresas, institutos, municipios que es para urbanización, lotes con servicios. Y después vienen los planes de vivienda”, recordó.