Crece la expectativa tras primer fin de semana de Cataratas para misioneros - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020 | 05:00hs.

La Aripuca fue el atractivo con mayor cantidad de turistas, quienes también disfrutaron de la Feria de Emprendedores que volvió a funcionar por primera vez desde el inicio del confinamiento. “No solamente los turistas visitaron la Aripuca, sino que muchos de los visitantes fueron de Iguazú, hacía mucho tiempo que no veíamos tanta gente en el predio”, dijeron.





Días, horarios y cómo hacer una reserva Por disposición del gobierno de Misiones, la capacidad de ingreso tiene un máximo de 500 personas al día, de las cuales 200 pueden ser de la localidad de Puerto Iguazú y 300 personas del resto de la provincia de Misiones. Los días y horarios permitidos por ahora son los sábados y domingos de 8 a 15, aunque el ingreso es solamente hasta las 12. Además se implementaron cuatro turnos de 62 personas aproximadamente cada 30 minutos. Las reservas se realizan de lunes a jueves de 8 a 14 al número +54 3757 531259 para residentes de la localidad de Puerto Iguazú y al +54 3757 531232 para residentes de la provincia de Misiones. Al ingresar se realiza la medición de temperatura corporal y en caso de identificar potenciales casos de personas que se encuentren por fuera de los parámetros normales (37.5 C°) se activará un protocolo sanitario.

En cifras 54 Es la cantidad de visitas que tuvo el Parque Nacional Iguazú en su primer día de reapertura para misioneros; no obstante, el segundo mejoró. 500 La cifra corresponde al cupo permitido por día: 200 para iguazuenses y 300 para el resto de los misioneros, y ayer se completó.

El mes pasado, Misiones dio el primer paso al turismo interno a partir de la apertura del circuito superior en el Parque Nacional Iguazú, que en un primer momento fue sólo para habitantes locales.Debido a los buenos resultados y a la responsabilidad sanitaria, de a poco comenzaron a abrirse los distintos parques y atractivos que tiene la tierra colorada para que los vecinos de cada localidad tuvieran la oportunidad de visitarlos. Lo siguiente fue abrir el turismo para que los misioneros pudieran recorrer su provincia, a excepción de las Cataratas. Sin embargo, finalmente, la autorización de Nación llegó y este fue el primer fin de semana en el que la maravilla natural del mundo recibió a turistas de toda la provincia y no sólo locales.La habilitación fue específicamente para caminatas recreativas dentro del área protegida del Parque Nacional Iguazú y esto motivó a que otros atractivos turísticos abrieran sus puertas con grandes expectativas de volver al ruedo y comenzar a activar la economía de la ciudad, que desde el 15 de marzo se vio interrumpida por las medidas tomadas en torno a la situación sanitaria y epidemiológica.“Fue tranquilo, la información llegó muy sobre la fecha y la gente no quería arriesgar sin tener el turno previo”, señalaron desde el Ministerio de Turismo, que anoche estaba en pleno procesamiento de datos. El alojamiento en todo Misiones fue del 40 %, en tanto todavía no se discriminó Iguazú, cuya expectativa crece ante la evidente reactivación del sector en otros municipios.En el Parque Municipal Saltos del Tabay, por ejejmplo, casi dos mil personas ingresaron desde el primer fin de semana del mes de agosto. La mayoría de los que pasan el día en el predio son jardinenses.En El Soberbio, luego de varios días de no poder acceder al Parque Provincial Moconá, finalmente ayer los turistas pudieron visitar el atractivo. Ingresaron 173 visitantes, mientras que el sábado fueron 74. Según reportaron desde el centro de informes, este fin de semana la ocupación hotelera fue del 34%.El cupo era de 500 personas por día, 200 destinados a los residentes de Puerto Iguazú y 300 personas del resto de la provincia. En este contexto, durante la primera jornada -el sábado- solamente 54 misioneros ingresaron a Cataratas, no obstante el número fue mayor en la jornada de ayer ya que los cupos estaban completos.Los turistas misioneros disfrutaron de los saltos de las Cataratas del Iguazú, que se lucieron con un caudal superior a los 2.000 metros cúbicos luego de las intensas lluvias registradas en los últimos días, volumen mayor al normal que oscila entre 1.500 y 1.800 metros cúbicos.El caudal impresionó a los visitantes, quienes hace varios meses contemplaban la maravilla natural solamente en fotografías y con poca agua.“La verdad no sabíamos cómo estaban las Cataratas, venimos todos los años con mis padres en Semana Santa, pero este año no por la pandemia, así que apenas nos enteramos que podíamos venir, no nos importó el frío y vinimos con un grupo de amigos”, contó Valentina Zarza, de la localidad de Dos de Mayo, en diálogo con El Territorio.Y agregó: “Nos sorprendimos con la cantidad de agua, si bien sólo se puede acceder a un paseo, disfrutamos mucho la caminata”.Los atractivos turísticos que abrieron sus puertas fueron la Casa de Botellas, La Aripuca, Tierra Roja, Cabalgata Sapucai, Beer Tour e Hito Tres Fronteras.Sin embargo, no todos los atractivos y actividades en Iguazú lograron abrir sus puertas. En el caso del Autocine -que estaba previsto- no fue posible a causa de una protesta del gremio gastronómico junto a los empleados, quienes reclamaban sueldos adeudados desde el mes de marzo. Haciendo referencia al movimiento en los atractivos turísticos, desde la Asociación Civil de Atractivos Turísticos de Iguazú (Acati) indicaron que fue un fin de semana bastante dispar.