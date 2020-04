Crece la angustia en misioneros varados en Buenos Aires

Martes 21 de abril de 2020 | 12:00hs.

A pesar del operativo de regreso a la provincia de misioneros que quedaron atrapados en medio de la cuarentena en distintos lugares del país crece la angustia de muchas personas que no saben cuándo podrán ser parte de los pasajeros que están regresando a la tierra colorada y ya no tienen medios económicos para sostenerse lejos de sus domicilios.



Todos los días se suman nuevos pedidos. Gente que vino a trabajar en alguna obra en construcción o de servicio doméstico y que a partir de la cuarentena obligatoria se quedó sin trabajo y no tiene recursos para seguir manteniéndose en distintos lugares del conurbano bonaerense.

Anoche partió el segundo colectivo del operativo dispuesto por el gobierno provincial. "Fueron 44 pasajera que acaban de llegar a Posadas y comenzarán su etapa de cuarentena" explicaron desde la Casa de Misiones dónde los teléfonos no paran de sonar pidiendo ayuda para volver a la provincia.

Se trata de las líneas 011 62360836 y 011 44084663 habilitadas para los misioneros residentes en la provincia que necesiten regresar a sus domicilios. "Llamé muchas veces y también mandé WhatsApp pero no me respondieron. Estoy prácticamente viviendo en la calle porque no tengo trabajo y desde el 4 de marzo estoy parado acá en Avellaneda" explicó Juan a El Territorio.



Juan tiene 22 años es de Puerto Rico y vino a trabajar el 4 de marzo a una obra en construcción que se paralizó por la cuarentena. "Me quedé sin ni un mango. Ni para el crédito del celular tengo. Necesito volver a mi lugar. Vine a trabajar y me quedé colgado acá" relato angustiado.

Juan es solo uno de los casos. Hay muchos más como él. También hay personas que vinieron por algún tratamiento médico y no lograron regresar aún. "Vine por una cirugía de rodilla que tenía fecha del quirófano para el 20 de marzo. Justo el día que empezó la cuarentena. Los médicos me dijeron que me vuelva nomás a Oberá porque por ahora no me van a operar. Tengo un pasaje comprado en colectivo que me dió la Municipalidad de Oberá pero no están saliendo los colectivos de Retiro. Y ya no sé cómo seguir acá" relató a este medio Maximiliano que está en La Matanza.