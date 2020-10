Crece el interés en la compra de terrenos en zonas rurales - El Territorio Misiones

Martes 13 de octubre de 2020

Por su parte, Paola Reyes, propietaria de otra inmobiliaria de Montecarlo, dijo que “se vendió mucho en el último tiempo, sobre todo terrenos, y considero que tiene que ver con que la gente vende sus cultivos, como la yerba o el pino, y como no pueden comprar pasajes para viajar ni tampoco dólares, invierte en algo seguro, como lo es la tierra”.





En cifra $ 150.000 El precio promedio de una hectárea a valor tasado por una inmobiliaria. Si el terreno se ubica próximo a la ruta 12, el precio resulta más caro.

En medio de la pandemia se despertó el interés en la consulta y compra de terrenos y chacras alejadas de los principales centros urbanos. Entre los motivos se encuentra la necesidad de los clientes de alejarse de las principales ciudades o distritos donde la situación epidemiológica por el coronavirus es más crítica.En este sentido, Julia Acosta Azoya, titular de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), comentó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 que “la gran vedette son los lotes, ya que como al pequeño ahorrista no le alcanza para comprar un departamento o una casa, pero tampoco quiere tener el dinero para que se desvalorice, se vuelca a la compra de terrenos”.“El interés tiene que ver en el pensamiento de la casa propia, de salir del alquiler. Tiene que ver con proyectos a mediano y largo plazo. Es un terreno en el que se puede edificar progresivamente, pero ya es de uno y comienza a salirse del alquiler. Es asegurarse una inversión, que siempre es viable volcarla al ladrillo”, aseveró Azoya Acosta.Indicó que el principal foco de interés se concentra en las zonas alejadas al centro posadeño, aunque destacó que hay demanda de terrenos en el interior provincial.Sobre los precios, precisó que el lote promedio de 360 metros cuadrados en zona urbana ronda los 800.000 pesos. Recalcó que los valores y las tasaciones se rigen por pesos.En San Pedro, las inmobiliarias registran diariamente consultas de personas de otras provincias o de municipios de Misiones para la adquisición de un inmueble o terreno en la zona rural, en el afán de alejarse de las zonas donde hay mayor circulación del Sars-Cov-2.Sin embargo, lo que predomina en el municipio es la compra directa, principalmente en la zona rural de colonia Puerto Argentino, cuyas propiedades pueden ser consideradas como quinta y su valor no supera los dos millones de pesos.Si bien las consultas son permanentes, los interesados no logran reunir el dinero total para cubrir el valor de una chacra de 20 hectáreas, cuyo valor es mayor y oscila en promedio los 3 millones de pesos.El valor varía de acuerdo a las mejoras que cuentan, siendo la yerba mate un valor agregado importante, tanto que una parcela que cuente con dos hectáreas de yerba y lo mismo de tierra ronda el millón de pesos, como así también la ubicación.“De recibir consultas, recibimos. El tema es que el interesado no llega con el total del efectivo que pide el propietario, se dan casos tanto de otras localidades como de otra provincia, y bajaron las propiedades en venta porque la gente vendía para irse de Misiones y con esto de la pandemia, bajó la demanda en la contratación del servicio inmobiliario”, señalaron desde una inmobiliaria.En otra de las inmobiliarias relevadas, las consultas llegan desde provincias de la zona Centro y Norte del país, como Santa Fe y Córdoba, pero hasta el momento no se concretó ninguna venta mediante una inmobiliaria.Sin embargo, se notó el ingreso de familias que adquirieron chacras directamente negociando con los dueños.En Montecarlo, en tanto, comentó Ricardo Domínguez, propietario de una inmobiliaria local: “Tuve casos de personas que vendieron en otras localidades sus chacras y se vinieron al municipio a buscar propiedades más pequeñas, como también de gente que decidió vender porque no se dedican más a los cultivos y abandonaron la actividad”.El empresario señaló que el interés en la demanda de terrenos pasa fundamentalmente para la construcción de propiedades por fuera del casco urbano.“Vendí una chacra de diez hectáreas. Hice cinco tasaciones y tengo ocho terrenos a la venta, de 5 hasta 30 hectáreas. Hay consultas y los valores varían, de 150.000 o 200.000 pesos la hectárea. Si el terreno está próximo a la ruta 12, el valor es más costoso y llega hasta los 300.000 pesos”, precisó.