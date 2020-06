Crece el escándalo por el espionaje ilegal del macrismo

Lunes 8 de junio de 2020

El escándalo por el espionaje ilegal a políticos, dirigentes, religiosos y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri tomará envión esta semana. Es que a partir de hoy comenzarán a desfilar por el despacho del juez federal de Lomas de Zamora(provincia de Buenos Aires) Federico Villena los primeros citados en la lista de vigilados.

La denuncia que inició el pasado viernes la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, se ampliará con la presentación de los papales encontrados en una de las cajas fuertes de las oficinas de la agencia.

Se trata de material encontrado sobre 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios, dirigentes y personalidades de la sociedad civil. Estos nombres surgen del seguimiento realizado a partir de las acreditaciones a dos eventos que se llevaron a cabo en nuestro país: la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la Cumbre del G20 de 2018.

Por el voltaje político de la investigación, la expectativa está puesta en la vicepresidenta Cristina Kirchner. Aunque la esperan desde hoy, la decisión sobre cuándo se hará presente en esos tribunales depende de ella.

Pero la investigación promete deparar más sorpresas en los próximos días. Villena quiere saber si la misma banda, desde otra célula, se encargaba de espiar y monitorear a ex funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo que fueron presos en distintas causas, como el ex vicepresidente Amado Boudou, el hoy procurador del Tesoro Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía y los empresarios Lázaro Báez o Cristóbal López.

En los años de Macri, la AFI estuvo en manos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A ellos ya los imputó, junto al propio Macri, el fiscal Jorge Di Lello. Lo hizo la causa que radicó en Comodoro Py hace dos semanas la actual interventora del organismo de los espías Cristina Caamaño, cuando se encontró un disco rígido borrado en el que se recuperó información.

Aparecieron ahí los mails de más de 80 personas, algunas de ellas vinculadas a la política, como referentes del Cambiemos -Laura Alonso, Ángel Rozas, Ernesto Sanz-, de la oposición -la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, el legislador y ex ministro de Trabajo Carlos Tomada-, sindicalistas -Héctor Daer-, policías -Hugo Matzkin, ex Jefe de la Policía Bonaerense- y periodistas como Luis Majul.

La AFI radicó también el viernes otra denuncia contra el Gobierno de Macri por violación a la ley de inteligencia: la que acusa de haber moniteado a más de 400 periodistas que cubrieron la cumbre del G20 y de la OMC en 2017 y 2018 en Buenos Aires, además de a otro centenar de dirigentes de organizaciones sociales y políticas, académicos y empresarios.

La causa apunta a “una organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno desde el Estado nacional, provincial y local”, a través de agentes de inteligencia o miembros de fuerzas de seguridad, “en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones”. Por ahora hay una veintena de personas citadas a Lomas de Zamora en el marco de la ley de la víctimas: quieren mostrarle la prueba que los involucra para que puedan presentarse en el expediente como querellantes.

Cristina Kirchner no es la única citada en los tribunales de Lomas de Zamora para esta semana. La veintena de convocados incluye al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su vicejefe, Diego Santilli; la ex gobernadora María Eugenia Vidal y su ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo -hoy jefe de bloque de diputados del PRO-; el diputado Waldo Wolff y los ex diputados Nicolás Massot, quien fue jefe de la bancada macrista en Diputados; y Emilio Monzó, quien comandó la Cámara baja durante la gestión macrista.

El juez Villena también dispuso la citación del ex presidente Eduardo Duhalde, los gremialistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, la diputada e integrante del Consejo de la Magistratura Graciela Camaño -esposa de Barrionuevo-, el senador misionero Maurice Closs, los intendentes de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y de Avellaneda Jorge Ferrari y ex intendente de La Plata Pablo Bruera.

Cristina Kirchner sostiene que durante el gobierno de Macri se llevó adelante una persecución política en su contra a través de las causas judiciales.