Crece demanda de impresoras por home office y clases online

Miércoles 6 de mayo de 2020

Al igual que los equipos informáticos, las impresoras y equipos multifunción se dispararon en pedidos desde marzo, con el avance del coronavirus en el mundo. Según algunos comercios locales, la demanda se hizo sentir con fuerza y varias líneas de equipos se agotaron. Otro, en tanto, apuntaron que por el momento están abastecidos, pero resaltaron que los pedidos van en aumento.

En tanto, en cuanto a precios, se observa un fuerte crecimiento entre 2019 y 2020. Así, mientras en abril del año pasado una impresora de las más económicas se conseguía a unos 2.000 pesos, hoy un producto igual cuesta unos 7.200 pesos (un aumento del 260%).

En tanto, las multifunción (impresora y escáner integrado) más sofisticados parten desde los 11.000 pesos en adelante.

Por otro lado, en 2019 se podían comparar equipos de los llamados económicos entre tres o cuatro marcas diferentes. Hoy en general entre los más económicos, al menos en una búsqueda por plataformas de venta online, se limitan a una sola de las marcas más conocidas en impresión.

“La situación de la tecnología y la informática en general por el tema de la pandemia está bastante crítica. Faltantes en nuestro caso particular no estamos teniendo todavía, sí vemos que es una preocupación muy grande a nivel país. La demanda fue muy grande y los stocks que había no están alcanzando”, explicó Martín Talierec, de la empresa Anyway insumos informáticos.

En tanto, explicó que los pedidos se dispararon por el uso intensivo. “El estudio de forma virtual promovió que en los hogares se equipen más para facilitar las tareas de los chicos. Quizás antes no había tanta costumbre de imprimir los trabajos en casa, pero ahora eso cambió. Ya no se puede ir a las fotocopiadoras u otros negocios para imprimir trabajos”, comentó el directivo. Se explicó además que se reciben muchas consultas por WhatsApp y se atienden pedidos para reparación de equipos. Y en general es una práctica que creció en el comercio posadeño para comunicarse con los consumidores locales y tratar de competir contra las grandes plataformas de venta por internet, así como con las principales cadenas de electrodomésticos.

Otra práctica que crece en los comercios locales es también la posibilidad de ofrecer equipos en alquiler. Tanto para hogares como para empresas y hay varias firmas que lo ofrecen desde sus respectivas páginas web.