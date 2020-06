Crece demanda de asistencia por más alimentos y remedios

Domingo 7 de junio de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Más recursos para asistencia en Irigoyen

En Bernardo de Irigoyen, el intendente Guillermo Fernández explicó la mayor demanda en asistencia social. “Durante estos meses de pandemia la mayor parte de los recursos del municipio lo estamos destinando a Acción Social ya que es muy amplia la demanda en ese sector”.

“Estamos asintiendo con mercaderías y otros recursos a todo lo que sea merenderos y comedores que son ocho en total en el municipio,creció mucho la demanda de asistencia a las personas y barrios más vulnerables, asistencia en medicamentos también y toda la asistencia que está a nuestro alcance le brindamos a la gente, pero es muy arduo el trabajo que viene desarrollando el equipo de acción social tratando de ser equitativos también y poder llegar a todos”, señaló.

Los municipios misioneros se encuentran atendiendo distintos frentes en esta lucha contra la pandemia del Covid-19. Es que no sólo se trata de la cuestión sanitaria e higiénica, sino también de la económica y social.Las ayudas que el gobierno nacional otorgó a las familias a través del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) no alcanzan a todos los casos y en los barrios vulnerables de las distintas localidades cientos de vecinos siguen recurriendo a la Municipalidad para pedir asistencia. Bolsones de alimentos, medicamentos, los pedidos son múltiples ante una crisis que se profundizó con la paralización de las actividades, principalmente de los trabajadores informales, como cortadores de pasto y albañiles.Sin embargo, el aumento de la demanda en cuanto a pedidos preocupa a los alcaldes, que con la nula recaudación, un recorte en la coparticipación y la distribución ajustada de recursos, intentan llegar a cubrir las necesidades solicitadas.La salud preocupaLa cuestión sanitaria es una de las más preocupantes en los municipios, puesto que son muchas las familias que no cuentan con obra social y necesitan remedios para mejorar su calidad de vida.Gabriel Dahmer, director de Acción Social de la Municipalidad de El Soberbio, mencionó a El Territorio que desde la comuna “se está ayudando mucho, principalmente a las personas con discapacidad, a través del PAS (Plan de Acción de Salud), además de alimentos no perecederos, pero no se alcanza a cubrir la gran demanda que hay”.Además, adujo que en la localidad, la mayoría de las familias vulnerables no cuenta con obra social, por lo que se trata de ayudar con remedios, módulos de mercadería, leche, hay muchas consultas por trámites de Anses, así que los ayudamos por ese lado también, porque buscan obtener la tarjeta alimentaria de Nación, ya que mucha gente quedó afuera”.La cuarentena impuso restricciones laborales y de ingresos para una gran parte de la sociedad, por lo que la ayuda alimentaria es la principal línea de acción.En la ciudad de Eldorado se reconocían, hasta el año pasado, más de 70 comedores comunitarios administrados por comisiones vecinales, iglesias, movimientos sociales y otro de tipo de organizaciones.Como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, que influyó en los ingresos de los sectores de menos recursos, el municipio implementó el programa “Acción Alimentaria Municipal Covid 2019”. De esta manera, actualmente existen 21 cocinas centralizadas que distribuyen un aproximado a las 8.000 raciones semanales.Además se continúan entregando los módulos alimentarios a las familias que se encuentran distantes a las cocinas centralizadas, y no pueden acceder a las raciones.Las cocinas centralizadas trabajan con asesoramiento de un equipo de nutricionistas, recursos propios del municipio, apoyo del gobierno provincial y colaboración de las fuerzas de seguridad que suelen hacer el reparto de las raciones en los distintos barrios de la ciudad.El programa Acción Alimentaria Municipal Covid 2019 entrega el almuerzo a las familias de lunes a viernes respetando los protocolos de la emergencia sanitaria.De igual forma, el jefe comunal de Puerto Rico, Carlos Koth, manifestó que la demanda creció mucho, pero pudieron descongestionar bastante con la puesta en marcha de una cocina centralizada.“Lo que se hace es que los últimos diez días del mes se cocina en la cocina descentralizada y se manda la comida a los barrios, ya lo hicimos a fin de abril y a fin de mayo, y lo estamos analizando nuevamente para este mes”, explicó.En ese sentido, apuntó que “se trata de una olla que se hace en la parroquia San Alberto Magno, a los que se derivan luego los alimentos a once puntos distintos, es decir a once barrios, y allí la gente se acerca con su olla para retirar, siempre con las medidas de seguridad pertinentes”.El intendente aseveró que con este método “se redujo en un 90 por ciento la entrega de bolsas de comida, porque ya se nos hacía complejo seguir entregando, sabemos que los últimos días del mes son los más complicados y por eso nos abocamos en esa fecha y además recibimos muchas donaciones así que vamos reduciendo también, que nos ayuda”.