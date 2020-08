Crece confianza de los mercados ante avance de la negociación con bonistas

Martes 4 de agosto de 2020

“Argentina actuó mejor que en 2005” “Estoy muy impresionado con la forma en que el ministro Guzmán y el presidente Fernández manejan este proceso. En mi opinión, tanto el pueblo argentino como los acreedores de Argentina deberían agradecerles por su buen trabajo”, señaló el reconocido inversor y comentarista estadounidense Hans Humes al sitio Infobae. Humes afirmó que los cambios de último momento “no cambian el flujo de pago que debe hacer el país, sino que apenas adelanta unos meses algunos pagos, lo cual no representa ningún sacrificio para la sociedad o el gobierno y mejora el precio de los bonos”. “Argentina actuó mucho mejor que en 2005. El ministro Martín Guzmán aprendió sobre la marcha y está llegando a un buen resultado, porque, con un acuerdo, la Argentina va a tener espacio para crecer”, agregó Humes, que se había separado de los comités al aceptar la oferta de 53,4 dólares. El fundador de Greylock dijo que es posible que la Argentina se vuelva a convertir en un mercado atractivo para la emisión de la deuda, tanto para las empresas privadas como las provincias. “Hay mucha liquidez y la Argentina representa una buena historia, sobre todo porque su perfil de vencimientos de los próximos años es mucho más bajo que el de otros países emergentes”, sentenció. Por esta razón, Humes descartó que, cuando el intercambio de bonos se concrete el 4 del mes próximo, haya una venta masiva de los nuevos títulos. “No va a ser así”, concluyó, categórico, a la espera, como casi todo el mercado, del comunicado de los acreedores.

Opiniones sobre las claves a seguir ante el posible acuerdo

El posible acuerdo de la deuda generó buena aceptación entre los economistas.



Francisco Gismondi, director de Macroeconomía de Empiria Consultores, sostuvo que “un avance hacia el canje es positivo, la diferencia entre las posiciones era mínima y el default no le servía ni a Argentina, ni a los bonistas”.



Además, añadió, en diálogo con el sitio El Cronista: “Lograr un canje con alta adhesión es condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario avanzar en un plan fiscal, monetario y financiero que baja la incertidumbre”.



Y profundizó: “El efecto inmediato en el mercado de un canje exitoso sería más de lo que se vio ayer (antes y después de que instalara la versión): mejoras sobre todo en los títulos con legislación extranjera, pero también en todos los demás papeles de Argentina: subas generalizadas en títulos y acciones argentinas, incluso de las provincias y las empresas”.



Por su parte, desde Analytica, la consultora de Ricardo Delgado y Rodrigo Álvarez, sostuvieron sobre el principio de acuerdo que es un dato “positivo”, pero pusieron reparos.



“El acuerdo de palabra entre el grupo de acreedores remanentes y el gobierno es un dato positivo. No será extraordinario, la quita en valor presente es menor a la de Ecuador. El interrogante que se abre es el nivel de aceptación. ¿Volvemos a 2005 o 2010?”.



Y citaron específicamente la situación de Ecuador: “Anunció haber logrado la mayoría necesaria para renegociar la deuda (97%) ofreciendo un valor presente neto (VPN) promedio de 53 dólares. Mientras que la Argentina, según los trascendidos no oficiales, consiguió con los mismos acreedores un acuerdo por un VPN promedio de 54 dólares”.



Y añadieron: “Restan conocer las condiciones legales del acuerdo. Parte de la discusión con los bonistas son las cláusulas que limitan la capacidad del gobierno de retirar especies de circulación con menos aceptación a través de las cláusulas de acción colectiva. Esos detalles tienen la capacidad de signar el nivel de litigiosidad finalizado el canje”.





Cuando sólo restan horas para que venza el plazo que tienen los bonistas para informar si aceptan el canje de deuda, los resultados que se registraron ayer en la bolsa porteña y en las acciones de firmas argentinas en Wall Street mostraron el convencimiento que existe en los mercados de que el gobierno y los acreedores se encaminan a alcanzar un acuerdo.Ayer por la tarde, bajo un total hermetismo en el Palacio de Hacienda respecto al tema deuda, el ministro de Economía, Martín Guzmán, les dijo a los diputados del bloque del Frente de Todos que se esta negociando y que “todavía falta” para llegar a un acuerdo.Según un cable de la agencia Bloomberg, las partes retomaron el diálogo el pasado domingo para acercar posiciones desde los 55,7 dólares que piden los acreedores, contra los 53,5 que ofrece el gobierno.En base a los trascendidos que circularon a partir del mediodía de ayer en los ámbitos financiero y bursátil, el punto medio para el acuerdo se ubicaría dentro de un rango de entre 54 y 54,8 dólares por cada lamina de 100 dólares.Al trascender estas negociaciones y frente a los indicios de un posible acuerdo, el riesgo país -tras operar en leve alza al comienzo de la rueda- terminó con una baja de 100 unidades respecto al viernes pasado, en torno a los 2.120 puntos básicos, un nivel similar al existente en marzo pasado, cuando todavía no habían comenzado las negociaciones.Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street subieron ayer hasta 12,5%, mientras que el índice líder de la bolsa porteña marcó un avance de 6.6%Además, los bonos en dólares de Argentina alcanzaron su nivel más alto en casi cinco meses, y los bonos del país por 4.250 millones de dólares con vencimiento en 2028 subieron 1,1 centavos a 43 centavos por dólar.El domingo pasado, en un reportaje con el diario Página 12, Guzmán dijo “no podemos ofrecer más a los acreedores y, si no hay acuerdo, avanzaremos con el FMI en un nuevo programa y con el sector privado volveremos a hablar en seis u ocho meses, pero con una propuesta de reestructuración más profunda”.A esas palabras, el Grupo Ad Hoc, el Grupo Exchange y el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC, según sus siglas en inglés), que dicen tener entre el 50 y 60 por ciento de los bonos del canje, advirtieron que esa negociación con el FMI no sería posible si el gobierno no logra un acuerdo con los acreedores privados, tal como lo establece el estatuto del organismo.Tras este cruce, el gobierno argentino y los acreedores más duros lograron registrar avances el fin de semana.Según la agencia Bloomberg, las conversaciones estuvieron a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerente de BlackRock, Jennifer O’Neil, además de directivo del Bank of America Corp, que asesora al gobierno en la operación.Ante la consulta del sitio Télam, en el Palacio de Hacienda evitaron realizar declaraciones sobre el tema.Las versiones que circularon ayer en el mercado dieron cuenta que aún existen puntos por resolver, como las cláusulas que refuerzan derechos de los acreedores sobre los contratos de los bonos, entre otras cuestiones.En este marco, ante la necesidad de pulir estos puntos, no se descarta que el gobierno anuncie la extensión del plazo que vence a las 17.El economista Eduardo Fracchia, de la Universidad Austral, consideró que “sería lamentable que después de tanto esfuerzo y faltando tan poco no se cierre el tema de una vez”.Por su parte, el economista jefe de TPCG, Juan Manuel Pazos, dijo que “el mercado parece estar valorando en que un acuerdo esta cerca”.Finalmente, fuentes de los fondos de inversión le adelantaron al sitio BAE Negocios que los comités publicarán en breve una declaración conjunta.El comunicado, se espera, expresará su apoyo a los nuevos términos propuestos negociados por el gobierno y los bancos asesores de los fondos.