Crearon una cooperativa de consumo con productos locales

Martes 18 de agosto de 2020

En cuanto al antecedente, el presidente de la entidad dijo que sería la primera cooperativa de este tipo en Misiones.





En cifra 25 Es el número de integrantes que conformaron la cooperativa, compuesta por vecinos, docentes, universitarios y técnicos en cooperativismo.

Una idea cobró impulso en las últimas semanas en la provincia con la conformación de una cooperativa de consumo, cuyo objetivo apunta a reforzar y promover el consumo de productos misioneros y, a la vez, ingerir productos saludables, bajo el nombre de Igualdad y Consumo Responsable.“Nos juntamos un grupo de 25 personas de Posadas y la idea era la misma, de armar una cooperativa de consumo para nuestro consumo, en una primera instancia, con un sentido cooperativo. Lo conformamos docentes de escuelas, universitarios, vecinos y tres técnicos en cooperativismo, quienes arrancamos haciendo un aporte cada uno, juntando dinero y haciendo la compra de productos exclusivamente misioneros”, explicó Mariano Díaz, presidente de la cooperativa y técnico en cooperativismo.En comunicación con El Territorio precisó que se realiza la compra exclusivamente a cooperativas de la tierra colorada y, en el caso de no conseguir determinado producto, se acude a emprendedores de la provincia.Yerba, miel, fécula de mandioca, mandioca pelada, aceite, arroz y azúcar mascabo son los productos que conforman el combo que ofrece esta cooperativa, que por el momento no cuenta con una sede fija.“Todo lo que se junta se guarda en una casa y, a excepción del arroz y del aceite, que se adquiere de otros distritos, todo se consigue en la provincia, únicamente con emprendedores”, detalló.Sobre los inicios, contó que el grupo se conformó a principios de agosto, con la adquisición y reparto de los combos.“Hicimos dos combos que tienen todos los productos que ofrecemos a un precio accesible”, informó Díaz.Por otra parte, añadió que “lo cooperativo tiene un mejor tratamiento, es de cercanía porque se adquieren los productos de cooperativas de la provincia y también evitamos la intermediación. Es decir, nos comunicamos directamente con el productor, que es uno de los principios del cooperativismo”.“El objetivo es dar fuerza a los productos misioneros y a un precio justo que, a su vez, representa un producto saludable, orgánico, para el abastecimiento interno y para aquel que desee adquirir los productos locales”, dijo.A su vez, añadió: “En una primera instancia, nos beneficiamos nosotros. Conseguimos buenos precios, evitamos los fletes y la intermediación. Vamos directo a los productores. Nos ayudamos entre nosotros y lo que queremos es satisfacer nuestras necesidades. Luego lo abrimos a otras personas que deseen adquirir”.En la primera entrega, que se realizó a principios de agosto, comentó que hubo una buena recepción y amplia demanda.“Hicimos el aporte inicial y logramos vender todo, los 50 combos que preparamos. Esto lo hicimos todo de manera voluntaria y a pulmón, porque es lo que nos gusta. Empezamos a preparar para el mes que viene, y lo que apostamos es incrementar la cantidad de productos en los combos, como así también las cantidades”, manifestó.En cuanto a la difusión, comentó que se manejan a través de las redes sociales, en las que diariamente se exhibe la aceptación de la ciudadanía a la iniciativa.“La idea es brindar este servicio solidario lo más que podamos. Somos voluntarios y nadie cobra por esto. Todo lo que ponemos es de nuestro bolsillo y lo que juntamos lo tenemos en nuestras casas particulares. También queremos ir creciendo. No somos una empresa que apunta al rédito económico, sino a consumir productos saludables y fortalecer el cooperativismo de consumo que en la provincia de Misiones es débil”, aseveró Díaz.