Crearon una aplicación móvil para pacientes con leucemia

Martes 4 de febrero de 2020 | 07:50hs.

Por Maricela Rotela interior@elterritorio.com.ar

Alberto Voglino es de la localidad de San Ignacio, tiene 76 años y en 2009 le diagnosticaron leucemia linfática crónica, por lo que tuvo que sortear una serie de obstáculos para acceder al tratamiento que le mejora la calidad de vida.

“Yo comencé con pérdida de peso y los médicos no encontraban una explicación de por qué me estaba sucediendo eso, hasta pensaron que padecía sida. Un año estuve así, hasta que recibí los resultados de otros estudios que me hicieron”, dijo Alberto a El Territorio.

Ya con el diagnóstico en mano y viviendo en la provincia de Buenos Aires -desde los 15 años- empezaron los vericuetos para acceder a la medicación necesaria. “La médica en primera instancia me dijo que tenía una buena y una mala, le digo que me diga la buena y es que no era mortal si es que me trataba, y la mala es que era de un tratamiento de por vida. Los primeros estudios me salían 1.500 pesos y mi sueldo era de 3.000, así que era comer o hacérmelos”, recordó.

“Siempre dije que el sistema de salud es como un laberinto para los pacientes y más si no tenés una buena cobertura, pero sólo tuve que hacerme los primeros análisis por cuenta propia y después conseguí la jubilación, mediante la cual pude seguir con el tratamiento. Pese a todos estos obstáculos, nunca quise bajar los brazos y traté de salir adelante, mis raíces me enseñaron a ser fuerte frente a la adversidad”, remarcó.



Tres mil pacientes por año

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, prácticamente 3.000 argentinos son diagnosticados por año con algún tipo de leucemia.

La leucemia se produce por una cuestión a veces desconocida. Las células sanguíneas son producidas por la médula ósea. A medida que se dividen y maduran, van transformándose en células sanguíneas de diferentes tipos. Cuando una de las células que va a formar glóbulos blancos cambia y se convierte en una célula de leucemia, ya no madura normalmente, se divide más rápido de lo normal, no muere cuando debería hacerlo, sino que se acumulan dentro de la médula ósea reemplazando a las normales. En algún momento, éstas pasan al torrente sanguíneo, incrementando el número de glóbulos blancos en sangre.

“En el abordaje de enfermedades de este tipo, primero es muy importante llegar cuanto antes al diagnóstico certero, porque en ocasiones los síntomas son difusos, los cuales pueden ser decaimiento, fiebre, escalofríos, sudoración nocturna o hematomas”, enumeró la doctora Beatriz Moiraghi, médica de planta del Servicio de Hematología del Hospital Ramos Mejía, de Buenos Aires.

La especialista apuntó que año tras año avanza notablemente la conciencia sobre la importancia que tiene el tratamiento de esta enfermedad, que también se ve acompañada por el avance de la medicina.

“El tiempo es oro, en las leucemias agudas, que es la más frecuente, el tratamiento debe iniciarse de inmediato porque la progresión de la enfermedad es súbita. Para las leucemias crónicas, quizás no sea tan determinante iniciar el tratamiento ese mismo día, pero tampoco es aceptable una demora de varios meses”, dijo.



Asociación Alma App

La Asociación de Leucemia Mieloide Argentina (Alma) está formada por pacientes y familiares de pacientes con este diagnóstico y busca, en base a sus experiencias, brindar asesoramiento y ayudar a quienes lo necesitan.

Para contribuir a facilitar la navegación de los pacientes con leucemia por el sistema de salud, y todos los trámites que tienen que hacer con su prestador para recibir la medicación que necesitan, acaban de lanzar Asociación Alma App, una aplicación para teléfonos celulares que brinda toda la información necesaria sobre el paso a paso y la documentación que debe presentarse ante cada prestador de salud. Se puede descargar gratis en Google Play y App Store.

“Estamos emocionados de lanzar esta aplicación que reúne todos los conocimientos que fuimos adquiriendo en estos 13 años. Esta primera versión está orientada al sistema público de la provincia de Buenos Aires, las obras sociales Ioma, Pami y el Banco de Drogas de Buenos Aires y Nación. En el caso del resto del país está disponible para que lo descarguen y si no está habilitado su prestador también pueden realizar alguna consulta”, aclaró Fernando Piotrowski, director ejecutivo de la Asociación Alma.

El directivo sostuvo que la app estará disponible tanto para pacientes como médicos para que el contacto sea de manera inmediata, agilizando la solución de cualquier inconveniente. “Si motivos burocráticos o financieros interrumpen un tratamiento que está siendo exitoso en enfermedades tan delicadas como éstas, se está prácticamente ante un abandono de persona. Es inconcebible, porque a los pacientes se les va la vida en ello”, aclaró.

Cerca de 150 pacientes se contactaron en 2019 con Alma en busca de asesoramiento por conflictos para recibir tratamientos que según la edad y el tipo de leucemia pueden ser quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas y trasplante de médula ósea.

“Más grave que tener un diagnóstico de leucemia es la desinformación lo que genera que no puedan acceder al tratamiento. Para extender al resto del país la app nos vamos a valer por el testimonio que tenemos en cada provincia para juntar la información e ir conformando un registro para actualizar la aplicación”, refirió Piotrowski.



Trasplante de médula ósea

En 2005, Misiones se sumó al Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas (médula ósea o sangre periférica), dependiente del Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), lo que posibilitó habilitar el primer Centro de trasplante en el Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga de Posadas, el primero de la provincia operativo desde fines de 2017.

Actualmente, el trasplante de médula ósea es la única solución conocida para determinadas enfermedades como la leucemia, aplasia medular, mieloma múltiple, linfoma maligno, talasemia mayor, así como de otras enfermedades de la sangre. Mediante esta técnica, se destruye la médula enferma del paciente, introduciéndose a continuación la que se ha extraído al donante.

Las células que se donan son las denominadas “madres”, que producen los componentes de la sangre, como glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Este procedimiento debe realizarse en vida.