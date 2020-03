Covid-19: qué se puede hacer y qué no en la Cuarentena Total

Durante el anuncio, Fernández estuvo acompañado por los gobernadores de Santa Fe, Omar, Perotti; de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; de Jujuy, Gerardo Morales; y de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.Al comienzo de su discurso, anunció que el feriado del 2 de Abril se adelantará al día 31 de marzo, y que el 30 será declarado feriado. "Lo haremos para que de ese modo tengamos todos estos días la posibilidad de quedarnos en nuestras casas y evitar seguir trasladando el virus de persona a persona", informó. Luego, puntualizó cuáles serán los permisos y las prohibiciones que regirán hasta el 31 de marzo.Quedará restringida la circulación. De acuerdo con lo establecido por el decreto, todos los habitantes del país deberán permanecer en sus hogares a partir de las 0 horas del viernes 20 de marzo. Sobre este punto, Ferández sostuvo: "Nadie tiene que entrar en pánico. A partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas".El Presidente destacó que se podrá salir para proveerse en los comercios de cercanía de alimentos, medicamentos y artículos de higiene y limpieza. "Podrán salir para hacer lo necesario para seguir viviendo su vida habitual. Van a poder ir a los almacenes y supermercados, a hacer compras en negocios de cercanía, a ferreterías y a farmacias", dijo el jefe de Estado.Sin embargo, el Presidente aclaró que la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Federal y provincial controlarán a quienes circulen por las calles. "Aquel que no pueda explicar lo que está haciendo se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé. Vamos a ser absolutamente inflexibles", subrayó.Estará prohibido circular en rutas. Esto regirá tanto para las nacionales como para aquellas dentro de las ciudades de todo el país. No obstante, se permitirán traslados por cuestiones excepcionales, además de toda la circulación que continuará funcionando para garantizar la producción imprescindible, el abastecimiento y los servicios de salud.En tanto, el transporte público de pasajeros sólo estará disponible para uso de quienes están exceptuados de cumplir el aislamiento. También se mantendrá el sistema de cajeros electrónicos y el traslado de caudales.Se desalentará el uso de los autos. Para eso, se harán verificaciones y constataciones sobre los motivos por los que cualquier persona o automóvil está transitando. Quien no pueda justificarlo será sancionado.Además, no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas, y se suspende la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas.En relación con el último punto, Fernández se refirió a aquellas actividades que estarán eximidas de hacer la cuarentena. En esa nómina, incluyó: "Los que trabajamos en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales en los niveles de conducción política, los que trabajan en la sanidad, en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas".También estarán exceptuados quienes se dedican a la producción de alimentos, fármacos y actividades como el petróleo, las refinerías, los trabajadores de los medios de comunicación, las personas que asistan a otras, comedores escolares, comunitarios y merenderos, recolectores de residuos, servicios públicos básicos, personal de los servicios de justicia de turno, estaciones de servicios y servicios postales."Confío en la responsabilidad de todos los argentinos y todas las argentinas. Les he pedido a todos los gobernadores la máxima severidad", agregó el Presidente.