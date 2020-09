Covid-19: Oxford-AstraZeneca retoman ensayos de la vacuna que se fabricará en Argentina - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020 | 12:11hs.

La vacuna de Astrazeneca, que se fabrica en Argentina, es segura y siguen los ensayos. El laboratorio no dio detalles de la investigación pero el comité de expertos que analizó la reacción adversa en un voluntario recomendó continuar con la fase 3.La universidad inglesa de Oxford informó este sábado que reanudará los ensayos clínicos de la vacuna contra la coronavirus, tras ser recientemente interrumpidos durante 6 días después de que un voluntario en el Reino Unido sufriera una reacción adversa.En un comunicado, Oxford indicó que las pruebas de la vacuna, denominada ChAdOx1 nCoV-19, se reanudarán en el Reino Unido después de hacer una pausa el pasado día 6 como medida de precauciónEsta posible vacuna, considerada una de las más avanzadas que se desarrollan en todo el mundo, está en las fases finales de los ensayos clínicos antes de recibir la autorización de los organismos reguladores para proceder a inmunizar a la población.Esta semana, el diario estadounidense The New York Times informó que uno de los voluntarios había sufrido una mielitis adversa, una enfermedad en la médula espinal que pueden provocarla infecciones virales.El laboratorio AstraZeneca, al frente junto a la universidad en el desarrollo de la vacuna, emitió un comunicado en el que no confirmaba que la mielitis haya sido el efecto adverso. Y aclaró que el estudio no se discontinuó sino que el laboratorio “hizo una pausa voluntaria”, como “es normal” en ensayos de este tipo para hacer una evaluación del caso.Informaron además que esta medida no fue solicitada por ninguna autoridad sanitaria sino que AstraZeneca tomó la decisión para “respetar todos los estándares de seguridad”.La noticia es muy esperanzadora: los ensayos clínicos para la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca Oxford, AZD1222, se reanudaron en el Reino Unido tras la confirmación por parte de la Autoridad Reguladora de la Salud de Medicamentos (MHRA) de que era seguro hacerloEn su comunicado oficial, emitido por la compañía a nivel global, aclararon: “como parte de los ensayos clínicos controlados y aleatorizados en curso de la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca Oxford, AZD1222, se ha activado un proceso de revisión estándar que ha llevado a la pausa voluntaria de la vacunación en todos los ensayos para permitir que un comité independiente revise los datos de seguridad de un único evento de una enfermedad inexplicable que ocurrió en el ensayo de fase III del Reino Unido”.También remarcaron que era “una acción de rutina que debe suceder siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos”.Ahora, descartada la asociación entre la enfermedad del voluntario y la vacuna, se reanudan los ensayos.La potencial vacuna, que dio resultados prometedores en los primeros ensayos, está siendo sometida a pruebas clínicas en el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica. Y se está fabricando en Argentina y MéxicoEl precio de la vacuna será de entre 3 y 4 dólares. La empresa acordó con los organismos sanitarios que se venderá al costo para que su distribución sea masiva y llegue lo antes posible a la mayor parte de la población.