Covid-19: murió una mujer de 69 años y se registraron otros cinco casos - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020 | 06:00hs.

Por Griselda Acuña interior@elterritorio.com.ar

Desde Salud Publica informaron que ambos pacientes serán repatriados por la empresa y aseguraron que se encuentran totalmente aislados “Estamos trabajando en forma coordinada con Arauco, ingresan solamente los casos que resultan negativos. Hemos tomado la decisión de ser estrictos en el control de acceso, tal es así que en la jornada del jueves una trafic con doce personas que venían a trabajar a la empresa, uno de ellos dio positivo y ninguno pudo ingresar, no podemos permitir que sigan ingresando con la enfermedad, porque todos los casos vienen de afuera”, recalcaron.





Cierra radio en Oberá y personal aislado “Somos personas a quienes consideran de trabajo esencial.



Somos periodistas y comunicadores.



Por lo tanto, es nuestro deber informar que esta vez nos tocó a nosotros, con un caso positivo en nuestro equipo.



La dirección de El Aire de Integración ha decidido, de manera inmediata, apenas conocido el resultado positivo de un miembro de nuestro equipo, aislar a todo su personal.



La persona afectada ya estaba aislada hace más tiempo ante la posibilidad de contagios.



Es por eso que a partir de este momento, El Aire de Integración trabajará en forma automática, sin voces en vivo”, comunicaron desde la gerencia y dirección de la radio, ubicada en Oberá.



En total, cumplen aislamiento unas 40 personas en la zona Centro.

Misiones sumó una cuarta víctima mortal de coronavirus ayer. Se trata de una mujer de 69 años, que había sido incluida en el parte epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud Pública el miércoles 30 de septiembre. Asimismo, la provincia confirmó cinco nuevos casos y el total asciende a 111 desde que se notificó el primero, en marzo.La paciente tenía comorbilidades, estaba internada en el sanatorio Nosiglia de Posadas desde el martes y el resultado de su prueba de PCR estuvo al día siguiente. “Estaba con diagnóstico de neumonía más Covid. Fue testeada y denunciada en el parte”, remarcaron las autoridades sanitarias.La mujer tenía domicilio en el barrio Los Paraísos, de Posadas, y su nexo epidemiológico correspondía a los casos notificados el domingo último. Ese día se confirmaron tres positivos de coronavirus, una pareja de 41 y 34 años y un bebé de tres meses, también del mismo barrio. La mujer fallecida es contacto estrecho de esta familia, que actualmente se encuentra externada.La paciente, caso número 105, si bien padecía comorbilidades, siempre según lo establecido en el parte epidemiológico, el miércoles estaba estable; sin embargo, murió en horas de la noche de ese mismo día, antes de que sea trasladada al sector de terapia intensiva. Y ayer al mediodía confirmaron su deceso.El primer fallecido por Sars-Cov-2 en Misiones fue un camionero de 61 años de San Vicente el 23 de abril. La segunda muerte fue de una mujer de 47 años de Colonia Mavalle, Aristóbulo del Valle, el 10 de junio; y el 28 de ese mismo mes se produjo el tercer fallecimiento, el de una mujer de 62 años de Posadas.Desde la Comisión Vecinal del barrio Los Paraísos desmintieron las versiones que circularon en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp que indicaban que ese sector estaba aislado. De hecho, las autoridades barriales advirtieron sobre una denuncia policial a los vecinos que viralizaron la falsa noticia.“Hice la denuncia en la Decimocuarta porque hubo muchos audios, eso es malintencionado. Estamos pasando un momento de alta sensibilidad con respecto a la pandemia y nos hace mucho daño como barrio”, contó a El Territorio César Núñez, presidente de la comisión barrial.Por otro lado, desde la cartera sanitaria informaron el detalle de los otros cinco casos de Covid-19: dos de Posadas, dos de Puerto Iguazú y uno de Oberá. La Capital del Monte registra así su primer contagio tras seis meses de pandemia, en tanto en el Samic de esa ciudad hubo pacientes internados por la dolencia en cuestión, pero con domicilio en otros municipios.De los cinco nuevos casos, tres no tienen nexo epidemiológico establecido, es decir, no se sabe cómo se contagiaron. El caso número 107 es una mujer de 45 años cumpliendo aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad en Oberá, con nexo en estudio. El caso 108 es una paciente de 24 años de edad, con nexo epidemiológico establecido con zona de alto riesgo sanitario y se encuentra internada en Posadas. Su estado es estable.El paciente 109 es un hombre de 68 años de edad de Posadas, con “nexo epidemiológico establecido contacto estrecho con caso confirmado” y está cumpliendo aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad.Una mujer de 40 años de Puerto Iguazú se convirtió en el caso 110, con nexo epidemiológico en estudio; está aislada . Y el caso 111 es un paciente de 42 años de edad, de Iguazú con nexo en estudio. Aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad.Los nexos epidemiológicos establecidos, que según criterio oficial es por zona de circulación viral, contacto estrecho o personal esencial. En septiembre hubo quince casos en estudio, o sea, no se determinó la trazabilidad del contagio. Y ayer se sumaron tres más, el de Oberá y los dos de Iguazú.Otro punto que se destaca del boletín epidemiológico de ayer son los tres recuperados siendo 75 los pacientes que ya obtuvieron el alta médica. Los casos son: el paciente 77, 44 años de edad, personal esencial de Puerto Iguazú; paciente 78, un hombre de 28 de Puerto Esperanza; y el paciente 80, de 17 años de edad con comorbilidades, de Posadas.La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Puerto Iguazú dio a conocer que ante la confirmación de un casos positivo de Covid-19 en el gabinete multidisciplinario de la Dirección Municipal de Adiciones, se tomó la decisión de cerrar de manera preventiva el Centro de Prevención de Adicciones, donde los pacientes en recuperación reciben la contención y ayuda necesaria para alejarse del consumo.El centro está ubicado en el barrio Santa Rosa sobre la calle Antártida Argentina. El cierre preventivo será por diez días hábiles, en los que no se brindará atención al público. El municipio llevará adelante las correspondientes tareas de desinfección, mientras que las personas que estuvieron en contacto estrecho con el caso positivo, ya se encuentran en aislamiento y con las medidas de bioseguridad correspondientes.En Puerto Esperanza, dos pacientes Covid-19 están aislados en un hotel. Se trata de pasajeros que arribaron a la ciudad provenientes de otras provincias para la parada general de la firma Arauco.La empresa exige que ingresen a la provincia con un test negativo, al llegar a la localidad son aislados en el hotel y seis días después vuelven a ser testeados. En este caso, ambos resultaron positivos en el segundo hisopado.Los pacientes en cuestión son asistidos por el Ministerio de Salud de Misiones, pero son computados en los partes epidemiológicos en su provincia de origen.