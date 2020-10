Covid-19: murió Kenzo, el diseñador japonés - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020 | 22:33hs.

Primer diseñador japonés que se impuso en París, donde hizo toda su carrera e hizo famoso su nombre, Takada falleció “en el Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine (a las afueras de París) a causa del covid-19”, dijo el portavoz en un comunicado.Nacido el 27 de febrero de 1939 en Himeji, cerca de Osaka, se apasionó de muy joven por el diseño y la costura que aprendían sus hermanas.Expulsado de su apartamento de Tokio debido a los Juegos Olímpicos, el diseñador dejó su país en 1964, tras haber estudiado estilismo. Llegó en barco al puerto francés de Marsella en 1965 y se fascinó por París. Aunque estaba de paso, se instaló en la capital francesa definitivamente.Sin embargo, su adaptación supuso un desafío, especialmente, por la dificultad de comunicarse en francés. “Todo me parecía sombrío, incluso Saint-Germain-des-Prés”, emblemático barrio artístico de París, contó en 1999 al diario francés Libération. Pero se obstinó, presentando sus diseños a creadores y marcas de prêt-à-porter.Takada gozó de su primera oportunidad cuando la revista Elle presentó uno de sus diseños en su portada en junio de 1970. Al año siguiente, el diseñador, que ha vestido a celebridades actuales como Beyonce y Rihanna, ganó el premio del Fashion Editor Club of Japan.En octubre de 1976, abrió su tienda insignia, llamada Kenzo, en la Place des Victoires, en el inicio de una larga relación con Francia.Seis años después de su primera colección, fundó su propia marca con solo su nombre de pila. Lanzó su primera línea masculina en 1983; su primer perfume, en 1988. En 1993, la firma fue adquirida por el grupo de lujo LVMH.Reconocible por llevar casi siempre unas gafas de pasta negra, Kenzo se retiró de su firma en 1999 tras haber construido un imperio que abarca desde la ropa hasta los perfumes y otros productos de belleza.Desde entonces, se dedicó a proyectos artísticos más puntuales, como el diseño de interiores.Con sus “casi ocho mil diseños”, el japonés “nunca dejó de celebrar la moda y el arte de vivir”, indicó su portavoz.El estilista popularizó los estampados gráficos y florales que aún hoy siguen definiendo la identidad de la marca, reina de un estilo colorista y urbano, y dirigida desde julio de 2019 por el diseñador portugués Felipe Oliveira Baptista.“Su creatividad era increíble: le bastaba un trazo de lápiz, un gesto vivo, para inventar una nueva fábula artística, una nueva epopeya de colores que unían Oriente y Occidente, su Japón natal y su vida parisina”, resumió Jonathan Bouchet Manheim, director general de K-3, la última empresa de diseño fundada en enero por Kenzo.Sentimentalmente, su gran amor fue Xavier de Castella, a quien conoció en un cumpleaños de la hija de Pablo Picasso, y quien murió en 1990.Su muerte se produjo en plena Semana de la Moda en la capital francesa, en la que la firma que fundó presentó el miércoles su nueva colección para la próxima primavera-verano.Aunque su firma quedó en manos del grupo de Bernard Arnault, LVMH, Kenzo ha seguido sirviendo de asesor y consejero creativo en múltiples aspectos de su marca, aunque no pudo estar presente en el último desfile de la “maison”, este viernes en París, por encontrarse ya muy enfermo.“Fue un diseñador con un talento inmenso, dio al color y a la luz todo su lugar en la moda. París llora hoy a uno de sus hijos”, escribió en Twitter la alcaldesa de la capital, Anne Hidalgo.“Buen viaje, maestro. Me he enterado con gran tristeza del fallecimiento del señor Kenzo Takada. Su fantástica energía, amabilidad, talento y sonrisa eran contagiosas. Su espíritu vivirá para siempre”, escribió Baptista en Instagram junto a una foto del joven Kenzo.“Era muy fan de su marca cuando empezó. Creo que fue un gran diseñador. Estoy muy triste. Era un tipo estupendo”, dijo el presidente y consejero delegado de LVMH, Sidney Toledano, a la revista especializada “WWD”.