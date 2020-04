Covid-19: “Hay un antes y un después para Misiones” afirmó Alarcon

Martes 28 de abril de 2020 | 22:32hs.









Mediante una conferencia de prensa el Ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcon dio a conocer cuatro nuevos casos positivos de Coronavirus en la provincia, aseguró que hay circulación viral comunitaria y que entre el 30 y 40% de la población es asintomática “cualquiera que esta al lado tuyo puede contagiarte”.







“Hay un antes y después para Misiones”, comenzó diciendo el ministro Alarcon, al tiempo que describió los nuevos contagiados. “Se tratan de una paciente femenino de cuatro años de Iguazú, otra paciente femenino de 20 años de edad embarazada e internada en el hospital materno neonatal, un hombre de 29 años con nexo entre el caso número ocho y otro hombre de 41 años también de la ciudad de Posadas, internado en el hospital de Fátima”.







Ante la duplicación de los casos en poco más de 24 horas, Alarcon manifestó que desde la cartera sanitaria provincial tomaron la decisión de declarar la circulación comunitaria del virus en el territorio provincial. “Apelamos al entendimiento y comprensión de cada ciudadano de la gravedad del problema, manteniendo todas las medidas de bioseguridad a nivel individual, familiar y comunitario” manifestó.







“Quiero solicitarles que todos, cada uno de los que viven en Misiones que hagamos un enorme acto de solidaridad y responsabilidad con nuestras familias, adultos mayores, padres, hermanos, compañeros de trabajos y quedémonos en casa. Esa única manera que tenemos los misioneros de parar esta pandemia, de aplanar la curva y que no tengamos como en estos momentos, en un solo día duplicar la cantidad de casos. Hagan lo que realmente deben hacer, salir de su casa ir a su trabajo, luego vuelvan a su casa y estar en aislamiento, no circulen por la calle. No podemos, no debemos andar por la calle”, pidió.