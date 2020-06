Covid-19: hay 77 adultos mayores infectados en un geriátrico de Villa Ballester

Domingo 28 de junio de 2020 | 20:45hs.

Un geriátrico de Villa Ballester, en el partido de San Martín, confirmó 77 casos de COVID-19 positivo en residentes luego de realizar un testeo masivo en el lugar. La mayoría de los infectados permanecen aislados en la institución, porque son asintomáticos, solo dos fueron trasladados a hospitales.









El hogar, llamado Euroresidencia, alberga a más de 100 adultos mayores y había decidido realizarle pruebas diagnósticas de manera privada, tanto a personal como a internos, para conocer la situación epidemiológica y evitar que el virus se propagara.





Ante la magnitud de los contagios registrados, se decidió no trasladar a los infectados, teniendo en cuenta que la residencia tiene espacio suficiente para separar y preservar la salud de los que no están contagiados.







Sin embargo, familiares de una de los residentes aseguraron que el sábado a la madrugada trasladaron a 15 internos, no a dos como habían dicho las autoridades.







La situación fue informada oficialmente por el Municipio de San Martín, que abrió una investigación para identificar el origen del contagio. Buscan determinar si fue por un residente que había sido llevado a un centro de salud para realizarle una práctica médica o por algún miembro del personal de atención.







La nuera de una de las residentes trasladada contó que "el miércoles nos reportan que mi suegra tiene febrícula y, luego, nos dicen que por haber tres asistentes con COVID positivo, no un paciente cero, iban a hisoparlos a todos", explicó la mujer, dejando en evidencia que ya conocen cuál fue el foco del contagio.



Y continuó: "El viernes nos informan que tanto mi suegra como otros residentes habían sido positivos y que los casos asintomáticos se iban a quedar en el lugar".Contradiciendo la información oficial, la mujer detalló que su "suegra estaba asintomática y en la madrugada del sábado fue trasladada. Me sorprendió que dijeron que fueron dos los trasladados, cuando fueron 15. Esto dicho por el doctor Cristaldi, que es el director médico del lugar".La nuera de la residente contagiada, denunció irregularidades en el traslado, ya que la paciente fue llevada primero a un lugar y, luego, la derivaron a otro."Mi suegra tiene Alzheimer, no tiene ningún factor de riesgo para COVID, solo toma medicación para dormir. Lo único que había tenido, según el doctor, es una febrícula de 37,1. Entonces, no entendemos por qué la trasladaron. A los hijos de ella les dijeron que se la llevaron por precaución porque es mayor de edad", amplió la mujer.El problema es que hace 24 horas que la familia de esta residente no tiene información ni desde el geriátrico, ni desde el centro de salud. "No nos atienden los teléfonos, no nos dieron un parte médico. No la podemos visitar y ayer fuimos y nos dijeron que por la noche se iban a comunicar con nosotros. Nadie se comunicó", señaló indignada.Según contó la mujer, su suegra está ciega y tiene un deterioro cognitivo grave, por lo que necesita asistencia para comer o higienizarse. "Cuando lo dijimos nos respondieron que teníamos que hacernos cargo nosotros, cosa que no podemos hacer. ¿Cómo vamos a entrar si están aislados en un piso?", reclamó su familiar.Según confirmó la nuera de esta residente, en total en el geriátrico quedaron 60 adultos mayores con COVID-19 y hay otros 15 que fueron derivados a distintos hospitales y clínicas privadas. Pero, desde el lugar, no les dan información sobre su estado de salud.