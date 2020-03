Covid-19: en Misiones las casas funerarias trabajan con protocolos de seguridad

Jueves 19 de marzo de 2020 | 11:35hs.





Oberá

Por su parte en la localidad de Oberá las medidas aseguran que las directivas son para que no se aglomeren personas en lugares cerrados tanto en lo público como en lo privado como también afecta a los servicios fúnebres.



“Necesitamos estar aislados, en nuestra casas aquel que incumpla será penado con una multa muy importante”, advirtió el intendente del municipio, Carlos Fernández, al anunciar la medida.



Posadas

Las medidas que rigen en las casas funerarias de la capital provincial son las mismas que se aplican en los locales comerciales, que comprenden la prohibición de aglomeración de personas, "se restringe la entrada a la sala donde se está realizando el velorio y el resto espera afuera", dijeron desde Tierra de Paz.



Además detallaron cómo sería el protocolo en caso de ocurrir un caso de fallecimiento por el Covid-19, "desde la Cámara Funeraria ya se establecieron las medidas que se deben tomar. Nosotros debemos buscar el cuerpo con el traje, barbijo y guantes en el hospital o sanatorio donde por obligación deben tenerlo en la bolsa correspondiente, se lo introduce en el cajón con metálica y se lo lleva directamente al cementerio o a cremación".



"Por el virus, no se puede tener contacto con el cuerpo y es por ello que se deben tomar estas medidas", dijeron a El Territorio.

Con la conformación del Comité de Crisis ante la emergencia sanitaria y epidemiológica por dengue y coronavirus en la localidad de San Pedro, la empresa funeraria JM, puso en conocimiento sobre el protocolo para el tratamiento de los cadáveres en caso de que una persona fallezca por coronavirus. Así se trate de casos confirmados o sospechosos, los restos deben ser incinerados, sin la realización del velatorio.En este caso la empresa se basa en el protocolo adoptado por la Federación Argentina de Entidades de Servicio Fúnebre que se rige de acuerdo lo que establece la Organización Mundial de la Salud porque Argentina no estable un protocolo al respecto, de esta manera los muertos por coronavirus no podrán ser velados ni tampoco enterrados donde deseen los familiares, directamente se traslada el cadáver al crematorio.El protocolo exige el cumplimiento de estrictas normas de seguridad para evitar posibles contagios, por ello, el cuerpo es desinfectado, colocado en una bolsa sellada que se deposita en el féretro que es trasladado siguiendo todas las normas de sanidad mortuoria al lugar donde se procederá a la incineración. “Se tiene que trasladar el cadáver de la persona fallecida directo, del lugar donde falleció al crematorio. Tanto para casos confirmados o sospechosos no se realiza velatorio. Nosotros estamos preparados con todo el equipamiento de seguridad para el personal y nos regimos por lo que indica la OMS” indicó a El Territorio, Jorge Matzke, funebrero de San Pedro.En tanto, en lo que respecta los servicios de sepelio por cualquier otra causa de muerte, se realiza teniendo en cuenta una serie de medidas, entre ellas el tiempo de duración del velatorio no superaría las cinco horas y el número máximo de personas que se mantendrán en la sala valatoria, no ascendería a 10.