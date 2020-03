Covid-19: en Brasil murieron 46 infectados en un día

Miércoles 25 de marzo de 2020 | 09:15hs.





El viceministro de Salud brasilero, Joao Gabbardo, reconoció que el número de contagios podría ser mayor, pues alrededor del 86% de los infectados no perciben síntomas ni son identificados.



"De cada 100 (personas) que se contagian con el virus, tan sólo identificamos a 14", afirmó Gabbardo, y anticipó que desde ahora testeará no solo a personas con síntomas, sino a toda la población, por lo que Brasil podría convertirse en los próximos días en uno de los países con mayor número de casos confirmados en el mundo.



Según el viceministro, en los próximos días el Ministerio de Salud contará con al menos 22,9 millones de exámenes de laboratorio, de ellos tres millones que diagnostican la enfermedad en pocos minutos, para poder examinar a gran parte de la población.



El giro de Bolsonaro

San Pablo, el estado más poblado de Brasil con 46 millones de habitantes, es el más afectado por la enfermedad: registró 10 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Subió de 30 el lunes a 40 el martes, cuando se inició la cuarentena de 15 días decretada por el gobierno regional para intentar frenar la expansión de la enfermedad.



La expansión del coronavirus por Brasil, que ya está presente en los 27 estados, obligó al Gobierno de Jair Bolsonaro a adoptar medidas restrictivas para contener la pandemia, como el cierre de fronteras terrestres, y otras económicas, para mitigar sus efectos a través de un millonario plan de inyección de liquidez y ayudas a algunos sectores empresariales.



El líder ultraderechista llegó a restarle importancia a la enfermedad y a llamarla de "gripita", y pidió que no se reaccionara con "pánico" ni con "histeria", pero en los últimos días mostró su preocupación con la crisis sanitaria.





Su cambio de posición se produjo tras los cacerolazos que hubo en las grandes ciudades del país en protesta contra su gestión y los sondeos que indicaron que su posición no era apoyada por la mayoría de la población.



Según una encuesta del Instituto Datafolha, uno de cada tres brasileños (33%) califica de "mala o pésima" la gestión de Bolsonaro frente a la pandemia, mientras que un 35% la considera "óptima o buena" y un 26% "regular".

Los muertos por coronavirus en Brasil aumentaron 35,3% en un día: fueron 34 el lunes, y 46 este martes, informó el ministerio de Salud de ese país.Mientras, el número de casos confirmados subió 16,4% del lunes al martes: pasó de 1891 a 2201, con 310 nuevos en 24 horas. La tasa de letalidad, que estaba en 1,6%, subió ahora en ese país a 2,1%, indicó EFE.