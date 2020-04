Covid-19: el "Pocho" Lavezzi donó 5 millones de pesos en alimentos a su ciudad natal

El ex delantero de San Lorenzo, Nápoli de Italia y el seleccionado argentino Ezequiel "Pocho" Lavezzi donó cinco millones de pesos en alimentos a personas en situación de vulnerabilidad de la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, donde nació, en medio de la pandemia y por las consecuencias económicas que causó hasta ahora.



"El miércoles me llamó Ezequiel y me dijo que quiere darle una mano a la gente del barrio: 'fijate porque quiero donar cinco millones' " de pesos, contó Diego Lavezzi, de 44 años, hermano del futbolista y presidente del Club Coronel Aguirre, quien maneja los emprendimientos de "Pocholo", como lo conocen en su ciudad, pegada al extremo sur de Rosario: "Hablé con el (empresario Lucio Di Santo) de (el supermercado mayorista) Micropack y con el intendente (Alberto Ricci) porque no queremos que esta donación de Ezequiel sea utilizada políticamente".