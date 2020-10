Covid-19: anuncian la primera muerte en el mundo por una reinfección - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020 | 08:15hs.

Una mujer holandesa de 89 años murió luego de reinfectarse de coronavirus. Se trata del primer fallecimiento confirmado en el mundo de una paciente que se contagió dos veces de COVID-19. La mujer estaba siendo tratada de un tipo raro de cáncer que es incurable. El detalle del caso fue reportado por los médicos en Oxford University Press, donde se advierte que la reinfección se produjo por una cepa diferente del virus.La mujer ingresó a urgencias a principios de año, con fiebre alta y tos. Tras dar positivo de coronavirus, permaneció internada durante cinco días y se recuperó bien, a excepción de una fuerte fatiga. Casi dos meses después, y a dos días de un nuevo ciclo de quimioterapia, volvió a tener fiebre, tos y problemas respiratorios. Volvió a dar positivo de coronavirus, aunque las pruebas de anticuerpos fueron negativas en los días 4 y 6. El octavo día de ingreso, el estado de la paciente se deterioró. Murió dos semanas más tarde.Los análisis practicados a la víctima confirmaron que la composición genética del virus era diferente en cada una de las dos infecciones, de una forma no explicable por la propia evolución del coronavirus. Esto respalda el hallazgo de que la mujer sufría de una reinfección por coronavirus.Hasta la fecha, se confirmaron sólo 24 casos de reinfección en todo el mundo. Sin embargo, los otros pacientes se habían recuperado.“Seguramente, murió a causa del coronavirus, pero también estaba ya muy enferma”, declaró a la prensa local Koopmans, que participa en un seguimiento de las reinfecciones que está haciendo la Universidad de Oxford.Así, los científicos asumen que las reinfecciones siguen “siendo excepciones”, aunque Koopmans cree que “habrá más”, pero matiza que “la pregunta importante sigue siendo si esto es algo típico de COVID-19”, porque en muchos casos el segundo contagio tuvo lugar tan solo dos meses de la primera infección.Aunque espera que la mayoría de las personas que superan un primer contagio están ahora protegidas “durante más tiempo” contra el coronavirus, el especialista reconoció que “eso no durará toda la vida, porque nunca se ha visto eso con ningún virus respiratorio”.Todavía no está claro qué podrá significar el conocimiento de estos casos concretos a la hora de desarrollar la vacuna contra el COVID-19, ni hasta qué punto el sistema inmunológico aprende lo suficiente durante la primera infección con coronavirus, pero los anticuerpos producidos de forma natural después de un contagio inicial parecen desaparecer con relativa rapidez en ciertos casos.