Covid- 19: Pink contó cómo pasó sus días enferma

Domingo 12 de abril de 2020

Hace pocos días la cantante Pink sorprendió a su público cuando informó que ella y Jameson, su hijo de tres años tuvieron coronavirus. Entre lágrimas, la reconocida cantante compartió la noticia con su miles de seguidores, que comentaron su publicación para dalre fuerzas y ánimos.Felizmente la enfermedad no atacó de forma demasiado virulenta a ninguno de los dos, y ambos ya se encuentran recuperados.En una entrevista en el ciclo de Ellen DeGeneres , ella contó cómo transitó la enfermedad y la sorpresa que le significó el no presentar inicialmente ninguno de los síntomas habitualmente asociados con ese cuadro.“ Todo comenzó cuando él levantó un poco de fiebre”, comenzó diciendo la cantante, y prosiguió: “Luego le siguieron dolores de panza, diarrea, molestia en el pecho, y también malestar en la garganta. Todos los días aparecía un nuevo síntoma”.Pero pronto el panorama cambió cuando la fiebre de Jameson subió mucho más y ella decidió llamar a su doctor, quien le aconsejó que debían quedarse ambos dentro de su casa, y que, probablemente, el niño tenía el virus que puso en vilo al mundo entero.Pink siguió adelante con su relato, y reveló que a los dos días de comenzar ese proceso, ella se enfermó también: “Visto ahora todo tiene sentido, pero cuando te sucede es una experiencia tan extraña que simplemente no te das cuenta lo que está pasando”, resumió la cantante.Luego expresó: “Al principio no tuve fiebre ni los síntomas a los que te piden que les prestes atención”.Además, confesó que pasó momentos de mucha angustia por su condición de asmática: “Sufrí de asma toda mi vida, al punto que muchas veces terminaba en el hospital. En un punto determinado cuando él empezó con los vómitos y me decía que le dolía el pecho fue una instancia en la que pensé que quizá debíamos ir al hospital. Todo esto fue lo más aterrador que me tocó vivir en la vida, sobre todo porque temía por la vida de mi hijo. Si a mí me pasaba, lo podría superar. Pero verlo sufrir a él y no saber que hacer, me desesperaba”.A los pocos días, la angustia dio paso a la esperanza cuando Pink y Jameson comenzaron a sentirse mejor: “Fue todo una verdadera montaña rusa”.En el último tramo de la entrevista, Pink recalcó la gran importancia de permanecer en cuarentena y no salir del hogar: “Cada persona del mundo que se quede en su casa, solo por eso ya es un héroe. Todas las personas son vulnerables y pueden sufrir el virus. ¿Entonces no es importante que busquemos todos juntos una solución y seamos mejores personas los unos con los otros? Quedémonos en casa, es lo mejor que se puede hacer”.