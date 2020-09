Coti: divorcio millonario y romance con Juana Viale - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020

Los albores de la cuarentena encontraron al músico argentino Coti Sorokin en Uruguay, en medio de un trabajo grupal con sus músicos, lo que lo alejó físicamente de su familia. Sin embargo, ya desde octubre del año pasado estaba separado de Valeria Larrarte, su esposa de más de 25 años de relación, con quien hoy atraviesa un escandaloso trámite de divorcio, que además lo convierte en una de las divisiones de bienes más caras de los últimos tiempos.Cultor del perfil bajo, en oposición a su alta exposición artística, el artista (creador junto a Diego Torres de uno de los mayores hits musicales de la historia argentina, “Color esperanza”) mostró en muy pocas oportunidades su mundo íntimo, el cual prefería preservar más que potenciar. Alguna nota en una revista de actualidad nos permitió conocer a Valeria y a su particular prole: dos pares de mellizos, Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004.La separación data de casi un año a esta parte, pero detonó públicamente esta semana cuando aparecieron rumores de una relación sentimental entre el rosarino y la actriz Juana Viale, según anticipó la periodista Debora D’Amato en el programa Intrusos.Coti le baja el tono a las versiones y lo seguirá haciendo. “Hace un año que estamos separados, está todo bien”, afirma cuando se le consulta sobre el tema, pero hay otros factores que no revela.Los ribetes del divorcio son millonarios y escandalosos, ellos son socios de una productora. La aparición de los rumores de una supuesta relación de Coti con Juanita Viale no le molestaron tanto a Valeria por su eventual carácter sentimental, sino por la participación de la nieta de Mirtha Legrand en un clip del músico y la difusión del material a sus espaldas.