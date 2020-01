Corta pasto para ayudar a su familia y pagarse los estudios

Sábado 18 de enero de 2020

El eldoradense Matías Nahuel Ovando tiene 27 años y vive en el barrio Natch del Kilómetro 7 de la ciudad. El joven es el mayor de dos hermanos y lleva con él el sueño de ser profesor de Educación Física. Y a pesar de lo difícil, por las elevadas cuotas de la carrera, no desistió de su anhelo. Actualmente se lo ve por la Capital del Trabajo recorriendo las calles y ofreciéndose como cortador de pasto para costear las cuotas y así también ayudar a su familia.

“Necesitaba tener dinero, entonces vendí mi guitarra para comprar una motoguadaña y salir a cortar pasto. Hacía changas también en parte para ayudar a mi familia. Siempre trabajé de cortador de pasto, limpiando casas o como ayudante de albañil. Hoy en día también me ofrezco para limpiar terrenos baldíos y vendo miel. Todo me suma a la hora de pagar la facultad”, contó a El Territorio.

“Realmente yo quiero ser alguien en la vida, voluntad para estudiar no me falta, para trabajar tampoco. Para la facultad tengo el 30% de la beca. Esa beca me dan por la cantidad de materias que apruebo, pero ahora la cuota volvió a subir y se irían a siete u ocho mil pesos”, explicó el joven que también es Despachante de Aduana, pero nunca logró trabajo formal.

Este 2020 Matías empezará a cursar el tercer año del profesorado, la situación económica, sumado el hecho de no poder contar con un trabajo estable que le aporte dinero mensualmente hace que su sueño de recibirse este cada vez más lejos, pero no baja los brazos.

“Para poder finalizar el profesorado me gustaría poder contar con un trabajo de medio tiempo mensual, me ayudaría mucho. Quiero recibirme, me gusta lo que estudio, a veces todo se me hace cuesta arriba, pero realmente tengo muchas ganas”, finalizó.