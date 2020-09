Corrientes rehabilitó reuniones y el paso a Chaco por el puente - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020

Corrientes volvió a habilitar las reuniones sociales y familiares, que se habían suspendido hace casi un mes por un pico de casos de coronavirus, a la vez que permitirá el retorno a los entrenamientos de los equipos de fútbol y básquet profesional, anunció que se abrirán las playas para retomar el turismo interno y el paso hacia y desde Chaco, informó el gobernador Gustavo Valdés.El mandatario correntino anunció que, tras una prohibición que se extendió desde el 1 de septiembre, el próximo fin de semana se permitirán las reuniones familiares y sociales de hasta diez personas.Al mismo tiempo, Valdés indicó que estará permitida la vuelta a las prácticas de los equipos de la Liga Nacional de Básquet (Regatas, San Martín y Comunicaciones), al igual que Boca Unidos, que milita en el torneo Federal A de fútbol.El gobernador precisó que se habilitarán playas públicas de la provincia y se retomarán los permisos de viajes desde y hasta la capital, donde se había detectado un brote que obligó a dictar una serie de restricciones.Luego de la instalación de retenes que prohíben el paso de personas de actividades no esenciales por el puente General Belgrano, que comunica con la provincia de Chaco, se dispuso que podrán transitar quienes hayan padecido Covid-19, aunque las autoridades “solicitarán los certificados correspondientes de comprobación, resguardando las identidades”, indicó Valdés.El gobernador ratificó que “el tema del regreso a clases es complicado y no estamos en condiciones de volver todavía, para evitar la movilidad que es lo que dispara los casos”.La provincia de Corrientes registra 22 muertes y 1.136 casos acumulados de coronavirus, con 240 activos, de los cuales 172 corresponden a personas de la ciudad capital.Dos semanas, prácticamente, duró la fase 3 dispuesta por Valdés. Las medidas se endurecieron y muchas actividades debieron suspenderse hasta nuevo aviso. Pero ayer, por decisión del gobernador, Santo Tomé pasó a fase 5.La localidad cuenta con 16 casos positivos acumulados, de los cuales tres son activos y están siendo tratados, y 13 fueron dados de alta. Además, por el momento en la localidad no hubo muertos por coronavirus.En tanto, desde el municipio afirmaron que al menos esta semana continuarán con la atención administrativa al 50 por ciento de su personal, con horario reducido, de 8 a 12.Una de las medidas que más causó revuelo fue que durante la fase 3 los comercios debían cerrar sus puertas a las 18. Pero a la semana esto se modificó y se estiró el horario hasta las 20.Los centros integradores comunitarios (CIC) de Andrés Guacurarí y Gervasio Artigas y del barrio Tablada permanecerán cerrados al menos esta semana, ya que se aguarda el resultado de los segundos hisopados que se le practicaron al personal (el primero salió negativo a la totalidad del personal). Además, trascendió que el personal de ambos establecimientos de salud solicitaría en las próximas horas al Ejecutivo mejores medidas de seguridad y mejores condiciones laborales.Hasta el momento no se emitió un comunicado con las actividades que pueden volver a realizarse en Santo Tomé.