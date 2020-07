Corrientes confirma el buen pasar de la venta de madera

Miércoles 15 de julio de 2020

El presidente de la Asociación Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (Apefic), Juan Ramón Sotelo, resaltó ayer el buen momento de las industrias del aserrío en la región del NEA, tal como se planteara en la edición de ayer de El Territorio. Y apuntó como un desafío que las nuevas industrias aseguren el abastecimiento de energía y de recursos humanos a la incipiente reactivación económica.

“El boom de las ventas de madera que tiene Misiones también se repite en nuestra provincia. Las industrias de Corrientes están pasando el mejor momento después de unos años que venimos con bastante inconvenientes y recesión. La demanda está en alza, después de una crisis tan profunda me hace acordar al despegue que vino después del 2001”, explicó ayer el industrial a la radio FM La Ruta de Santa Rosa Corrientes.

Explicó que “la demanda actual es impresionante, no sólo de pallets, sino también de machimbre, todo lo que sea tirantería, tablas. No sabemos si es porque la gente está más tiempo en su casa y usa más la madera. También vemos una recuperación en la exportación, se agregaron nuevos mercados, más pedidos de México, Costa Rica. Todo esto fortalece el trabajo de las industrias y a los correntinos que tenemos alrededor de 600 mil hectáreas de materia prima”, sostuvo.



Despegue industrial

Sotelo resaltó que la reactivación de pedidos fortalece y proyecta una industria creciente en varias zonas de Corrientes. Así apuntó que también se vislumbra una mayor activación de trabajos con la puesta en funcionamiento de la empresa de bioenergía Fresa en Gobernador Virasoro Corrientes.

“Los correntinos tenemos un orgullo muy grande que es haber proyectado un parque industrial, donde se va generar alrededor de 17 megas con biomasa. Eso va a permitir la radicación de más industrias. También visitamos la empresa Fresa (en Virasoro) que va a cubrir la necesidad energética que hoy necesitamos. El gobierno de la provincia está facilitando las inversiones que hace tiempo faltaban en energía. Todo esto va a permitir que una vez que pase la pandemia vamos a tener un boom de radicación de industrias”, consideró.

Días atrás desde la firma Fresa se anticipó que en breve la empresa comenzará a producir energía renovable por 40 MW de potencia que se volcarán al servicio eléctrico a cargo de la Cammesa y el 65% de los trabajadores y contratistas de la nueva planta son residentes locales

Con su puesta en marcha, se logrará reducir significativamente la contaminación aérea producida por la quema de desechos provenientes de los más de 50 aserraderos instalados en el municipio.



Más recursos humanos

Ante el buen escenario económico, Sotelo planteó que hacen falta recursos humanos e inversiones que faciliten la radicación en la provincia.

“Hoy ya enfrentamos un problema de escasez de recursos humanos en Santa Rosa. No estamos logrando los operarios que necesitamos y los que pueden venir, no tienen donde quedarse. Esto nos lleva a plantear alguna inversión para facilitar la vivienda a los nuevos trabajadores. Se viene un cambio muy importante para nuestra región. Todavía no se dimensiona lo que va a pasar cuando empecemos a movernos, ya se está generando un boom económico muy fuerte con el mercado del chip”, explicó.