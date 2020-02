Correas de Melo: buscan a su hija hace dos años y ahora no saben de su hijo de 20

Semanas después un camionero se presentó en San Vicente para alertar de que había visto a la joven en las localidades de Bernardo de Irigoyen y Eldorado. Su papá, Pablo Correas de Melo, en aquel entonces en diálogo con El Territorio comentó que "yo me acerqué a la Comisaría de la Mujer por lo que dijo el camionero y hasta ahora no hay datos concretos. Están en todas las comisarías al tanto pero no se pudo corroborar si es verdaderamente Candela o no".